Rubén Omar Romano, entre lágrimas, celebró el fin de su tratamiento contra el cáncer de próstata

Rubén Omar Romano supera el cáncer de próstata después de someterse a un tratamiento de 35 días tras presentar anomalías en un estudio médico

Rubén Omar Romano supera el cáncer de próstata | Imago7

Rubén Omar Romano, uno de los técnicos más emblemáticos en la historia de la Liga MX, superó el partido más importante de su vida tras vencer al cáncer de próstata. El entrenador tocó una campana en señal de triunfo después de someterse a un tratamiento de 35 días para poner fin a su batalla contra la enfermedad. El argentino de 68 años recibió felicitaciones de varias figuras del fútbol mexicano, en una clara muestra de apoyo y reconocimiento por su recuperación.

Los médicos detectaron el padecimiento a través de una prueba de antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida por la próstata que se mide mediante un análisis de sangre. Los estudios realizados a finales de 2024 confirmaron que Romano padecía cáncer; sin embargo, la detección temprana permitió que el entrenador pudiera iniciar el tratamiento lo antes posible.

Aunque Rubén Omar Romano permaneció bajo atención médica durante varios periodos, el último tratamiento se prolongó durante 35 días hasta completar el proceso contra la enfermedad.

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Rubén Omar Romano: así celebró el final de su tratamiento de cáncer de próstata

El entrenador sudamericano, nacionalizado mexicano, terminó su batalla contra el cáncer el pasado 4 de septiembre. Su familia estuvo presente cuando los médicos confirmaron que el tratamiento había sido exitoso, y Romano celebró con uno de los gestos que suelen realizar los pacientes oncológicos al concluir su tratamiento: tocar una campana como símbolo de victoria. El cáncer de próstata es uno de los principales tipos de cáncer que afectan a los hombres, especialmente a partir de los 65 años, aunque las posibilidades de tratamiento y supervivencia mejoran considerablemente cuando se detecta de manera temprana.

“35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe. Hoy celebramos la vida, celebramos tu fuerza de guerrero, celebramos que nunca te rendiste”, escribió su esposa, Paola Velasco, para celebrar el final de la batalla de Romano contra el cáncer.

¡Una batalla más ganada! ❤️👏

Rubén Omar Romano cerró una nueva etapa en su lucha contra el cáncer tras finalizar un tratamiento oncológico de 35 días. El exfutbolista y entrenador compartió en redes el emotivo momento en el que tocó la campana del hospital, acompañado por su… pic.twitter.com/36XpQabcAc — Indigo FAN (@IndigoFAN_) September 5, 2026

¿Qué es el cáncer de próstata y cuáles son sus síntomas?

El cáncer de próstata puede avanzar sin dar señales claras, sobre todo en sus primeras etapas. De hecho, muchas veces se detecta gracias a pruebas médicas antes de que aparezca alguna molestia. Sin embargo, algunos cambios en la forma de orinar o la presencia de sangre en la orina o el semen pueden funcionar como señales de alerta. Por eso, conocer estos síntomas y prestar atención a cualquier cambio fuera de lo habitual resulta clave para buscar una valoración médica a tiempo.

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Aunque los primeros signos no siempre aparecen, algunas molestias pueden indicar que algo no marcha bien. Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Dificultad para orinar , con un flujo lento o débil.

, con un flujo lento o débil. Mayor necesidad de ir al baño , sobre todo durante la noche.

, sobre todo durante la noche. Sangre en la orina o el semen.

Problemas para lograr una erección.

Dolor en las caderas, la espalda, el tórax u otras partes del cuerpo , especialmente cuando existe afectación de los huesos.

, especialmente cuando existe afectación de los huesos. Debilidad o adormecimiento en las piernas o los pies.

Pérdida del control de la vejiga o los intestinos , cuando existe presión sobre la médula espinal.

, cuando existe presión sobre la médula espinal. Pérdida de peso sin una causa aparente.

Cansancio intenso o persistente.

Es importante no sacar conclusiones ante uno de estos síntomas. La dificultad para orinar, por ejemplo, también puede aparecer por la hiperplasia prostática benigna, un crecimiento no canceroso de la próstata que resulta común. Sin embargo, si una molestia persiste, aparece sangre o surge un cambio que no es habitual, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud. Una revisión médica puede ayudar a encontrar la causa y determinar si hacen falta pruebas adicionales.

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