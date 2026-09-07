¿Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026? El mexicano estaría en la lista de mejores jugadores

El delantero del Al Qadsiah conocerá este martes si aparece oficialmente entre los candidatos al premio de France Football

Quiñones podría parecer en la lista de 30 finalistas al Balón de Oro 2026 | Imago7.

Julián Quiñones podría dar otro paso hacia la grandeza del fútbol internacional luego de una gran temporada en Arabia Saudita. El delantero de la selección mexicana sería incluido entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, de acuerdo con información atribuida al periodista Ben Jacobs, a un día de que France Football revele oficialmente la lista de candidatos.

La posible nominación del atacante del Al Qadsiah llegaría después de su producción durante la temporada 2025-2026 y su participación con México en la Copa del Mundo 2026. Quiñones terminó como campeón de goleo de la Liga Profesional Saudí con 33 anotaciones en 31 partidos, registro que le permitió superar a sus competidores.

Su rendimiento también tuvo continuidad con la selección mexicana durante el Mundial. El delantero registró cuatro goles y una asistencia en cinco partidos, para un total de cinco participaciones directas en anotaciones. Sus cuatro tantos además lo colocaron junto a Javier Hernández y Luis Hernández entre los máximos goleadores de México en Copas del Mundo.

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¿Julián Quiñones estará nominado al Balón de Oro 2026?

Por ahora, la presencia del mexicano en la lista final de 30 nominados al Balón de Oro no está confirmada. France Football dará a conocer este martes 8 de septiembre a los candidatos al Balón de Oro masculino, por lo que será entonces cuando se confirme si Quiñones consiguió un lugar entre los futbolistas elegidos.

Una eventual aparición representaría el reconocimiento a un curso en el que el atacante sostuvo su producción tanto a nivel de clubes como con la selección. Después de conquistar el título de goleo en Arabia Saudita, Quiñones trasladó su momento al Mundial y anotó cuatro veces con México antes de regresar al Al Qadsiah para el comienzo de la campaña 2026-2027.

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El nombre del delantero podría competir dentro de una lista integrada por algunas de las principales figuras de la temporada. El Balón de Oro considera el rendimiento del curso deportivo y no únicamente lo realizado durante el año calendario, por lo que la actuación en clubes y selecciones forma parte de la evaluación.

La lista oficial permitirá conocer hasta dónde llegó la valoración de la temporada de Quiñones. En caso de confirmarse su inclusión, el mexicano entraría en el proceso de votación que determinará al ganador de la edición número 70 del reconocimiento creado por France Football.

¿Cuándo se anuncian los nominados y cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

Los nominados serán revelados el martes 8 de septiembre a través de los canales oficiales del Balón de Oro. Además de los 30 candidatos de la rama varonil, se publicarán las listas del Balón de Oro femenil, mejor jugador joven, mejor portero, mejor entrenador y equipos del año, entre otras categorías.

Una vez conocidos los nombres, comenzará la votación de un jurado internacional compuesto, en la categoría masculina, por periodistas de los 100 países mejor ubicados en el Ranking Mundial de la FIFA. Cada integrante seleccionará a 10 futbolistas y otorgará puntos según su posición, con 15 unidades para el primer lugar y un punto para el décimo.

Los criterios contemplan el rendimiento individual y la capacidad de ser decisivo, los resultados colectivos y títulos conquistados, además del juego limpio. El ganador del Balón de Oro varonil 2026 será anunciado el lunes 26 de octubre en Londres, ciudad que albergará por primera vez la ceremonia y celebrará la edición 70 del premio.

Para Quiñones, la confirmación de este martes determinará si su campaña con Al Qadsiah y México alcanza también reconocimiento dentro de uno de los premios individuales más importantes del fútbol. Hasta entonces, su presencia entre los 30 nominados permanece como un sueño para el delantero y para todo el fútbol mexicano.

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