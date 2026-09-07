¡Entre las mejores del planeta! Flor Denis Ruiz se sube al podio en la Liga Diamante

La atleta nacida en Colombia hace 35 años, Flor Denis Ruiz, se adjudicó la medalla de bronce en el lanzamiento de jabalina de la Liga Diamante.

Flor Denis Ruiz, en el podios | Comité Olímpico Colombiano

Colombia cada vez da más de que hablar en el atletismo mundial. En esta oportunidad, Flor Denis Ruiz fue protagonista en el lanzamiento de jabalina de la Liga Diamante. La ‘cafetera’ se subió al podio de esta prueba el pasado sábado 5 de septiembre en Bruselas, Bélgica.

Con una marca de 64.07 metros, la colombiana se quedó con la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de jabalina de la Liga Diamante. Un resultado que no solo la deja muy bien parada en el ranking mundial, sino que le otorga el cupo para ser parte del Campeonato Mundial de Beijing 2027.

La atleta de 35 años, Flor Denis Ruiz, viene experimentando un 2026 repleto de éxitos. Pues, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe impuso un nuevo récord nacional y suramericano, consagrándose campeona con un lanzamiento de jabalina de 67.34 metros. Sumado a eso, se colgó la medalla de plata en la parada de la Liga Diamanta en Lausana, Suiza.

El camino al podio de Flor Denis Ruiz

En el escenario más importante del lanzamiento de jabalina mundial, la sudamericana estuvo codeándose ante la campeona olímpica, Haruka Kitaguchi. Y, a la líder del ranking mundial de esta disciplina, Ziyi Yan. La colombiana arrancó su participación en la final con un lanzamiento de 56.62 metros, seguido por uno de 63.63 y, en el tercero, que representaba el cierre de la primera ronda, alcanzó los 64.07 metros.

Al final, la china Ziyi Yan se quedó con el título de la Liga Diamante luego de tener una marca de 68.42 metros. Así mismo, en el segundo lugar apareció la japonesa Haruka Kitaguchi con un registro de 65.44 metros. Distancias que dejan el lanzamiento de Flor Denis Ruiz, de 67.34 metros, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como la segunda mejor marca del escalafón de World Athletics.

Lo que sigue ahora para la atleta de 35 años será la participación en el Mundial Ultimate. Este certamen se llevará a cabo desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre en Budapest, Hungría. Sin lugar a duda, una de las grandes embajadores del atletismo colombiano a nivel mundial.

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