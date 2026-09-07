México quiere el oro en Dakar: la nueva generación del taekwondo apunta también a Brisbane 2032

Guillermo Cortés, Vania Mondragón, Jorge Martínez y Aline Herrera representan a México en busca de una nueva medalla olímpica juvenil

La selección mexicana de taekwondo conformada por Guillermo Cortés y Vania Mondragón (-63 kg), Jorge Martínez (-73 kg) y Aline Herrera (-55 kg), tendrá la encomienda de hacer que el país nuevamente suba al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar para hacer historia y conseguir el primer oro en esta justa.

“Cada atleta tiene que vencer las adversidades desde la báscula, de sus propicios fantasmas, ese nerviosismo de las competencias para que puedan lograr el resultado, confiamos en ellos, totalmente en su experiencia para que se pueda lograr esa meta”, dijo el entrenador David Valdés, en entrevista con Claro Sports.

Con las tres pasadas ediciones juveniles se tiene un acumulado de seis medallas olímpicas, pero el entrenador quiere que esta selección no solo logre el mejor resultado de la historia sino que se encaminen hacia Brisbane 2032.

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“Tenemos una camada de atletas que ya ha pasado mundiales, tenemos un atleta varonil que ha destacado en tres de ellos como oro. Sin embargo, el reto que tiene México para sacar resultado es impresionante debido a que en sus ediciones anteriores siempre ha dado ese resultado y en esa ocasión estamos buscando entendiendo la magnitud del evento y el que cada etapa es completamente distinta y no se repite, es más difícil o menos que por las exigencias. Sin embargo, sí, tenemos esa esa meta, ese objetivo en la cual no podemos quedarnos”, explicó.

Las dos primeras medallas olímpicas juveniles de taekwondo se lograron con Alejandro Valdés, quien se adjudicó bronce en la categoría -63 kg que lo ubicaron como el primer ganador mexicano en este certamen, además es hermano del entrenador juvenil, David Valdés, quien ahora también está buscando otra presea para la familia, pero como encargado de la selección.

En ese evento, la sinaloense Briseida Acosta también obtuvo plata en +63 kg, evento que la fue preparando para después ir al de adultos en Tokyo 2020 y que la ubicaron en la primera edición de la justa.

Los cuatro taekwondoínes tienen experiencia internacional, pero nuestra carta fuerte recae con el actual campeón juvenil, Guillermo Cortés para imponer su nivel y ser la gran la figura del certamen. El tapatío también tiene dos títulos del orbe en la categoría cadetes, mientras que el resto de los seleccionados han participado en diversas competencias internacionales e incluso en el pasado mundial.

El equipo tricolor seguirá concentrado en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano hasta principios de noviembre para afinar los detalles, conocer a los rivales y plantear las estrategias en este certamen que reunirá a 100 atletas en 10 categorías juveniles.

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