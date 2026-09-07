El Abierto Mexicano de Tenis, con futuro incierto

MEXTENIS reconoce pláticas por cambios rumbo a 2028, pero asegura que no existe una venta ni una mudanza confirmada

El Abierto Mexicano de Tenis tiene fechas confirmadas para 2027 | Reuters

En los últimos días han surgido rumores sobre la supuesta venta de la licencia del Abierto Mexicano Telcel ATP que se realiza en Acapulco, además del torneo de Los Cabos, los cuales dejarían de celebrarse en nuestro país en 2028, y que serían adquiridas por capital de Arabia Saudita.

Por el momento, la ATP no ha hecho oficial ningún movimiento para los torneos mexicanos, los cuales aún están planeados para celebrarse en 2027, en especificó el Abierto Mexicano, tiene su fecha programada del 20 al 27 de febrero del próximo año.

En semanas pasadas, con motivo del Abierto de Los Cabos, Claro Sports platicó con la propietaria de ambos torneos, Renata Burillo, quien explicaba la existencia de pláticas con varios torneos en el mundo, pero que nada se ha concretado oficialmente. Aseguró que todo parte de la queja de los tenistas por enfrentar temporadas tan largas con poco tiempo de descanso, por lo que la ATP estudia reformas estructurales y ajustes en el calendario.

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“No es ningún secreto, la ATP está implementando muchísimos cambios que tienen que ver más con la estructura del calendario. No tienen que ver con Acapulco en específico, sino con una presión de los tenistas por acortar la temporada, de tener una temporada de descanso más grande, de no tener tantos torneos. Luego, al mismo tiempo, viene una iniciativa que ha promovido mucho el CEO de la ATP de ampliar los torneos Masters 1000 de una semana a dos”, señaló la presidenta de MEXTENIS.

Explicó que la meta para poner en marcha parte de estos cambios sería en 2028, pero que no se ha llegado a ningún acuerdo.

“Hay muchas iniciativas en la mesa de cómo hacer eso, pero no saben todavía cómo. Están más bien, hablando con todos los torneos del mundo para ver cómo pueden reformatear el calendario para hacer la temporada más corta y para traer un nuevo Masters 1000 para Arabia Saudita. Y así como están hablando con nosotros, están hablando con todos los torneos del mundo, pero no hay ninguna conclusión, no hay una venta concretada, no hay un cambio en el calendario todavía”.

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“Existen muchos otros rumores, de que si Dallas, de que si Buenos Aires, si Rotterdam se pasa octubre, sinceramente yo no les puedo confirmar. Son negociaciones que se están teniendo, privadas con cada uno de los dueños de los torneos”.

Renata Burillo señaló que existe también la iniciativa llamada One World, que es “unificar a todas las entidades del tenis en una, que no exista ITF, ATP,WTA, Grand Slams, cada una jalando agua para su molino, sino que juntos trabajemos con un sólo objetivo para crecer el deporte en conjunto”.

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