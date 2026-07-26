¡Campeonas! Colombia se queda con el oro de waterpolo frente a México en Santo Domingo 2026

Las cafeteras tuvieron que apretar los dientes para firmar un remontada tremenda y sacar una ventaja mínima en los últimos minutos.

Colombia, campeona de waterpolo femenino. – Santo Domingo 2026.

Una emocionante definición del waterpolo se dio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La final de la disciplina acuática citó a Colombia y a México en una batalla de fuerza y técnica por la mejor resolución con la pelota de frente a los arcos. A final, la presea de oro fue para la representación cafetera, que tuvo que sufrir bastante para lograr su cometido con una estrecha ventaja de 11-10.

Las deportistas mexicanas arrancaron mejor el partido, mostrando diversidad en las formas para dirigir los ataques, virtud que le permitió llevarse el primer cuarto con un 1-2. Por su parte, las sudamericanas estaban cometiendo errores al demorarse más de los 30 segundos de posesión para resolver, tema que les terminaba pasando factura para los retrocesos cuando el equipo estaba volcado al ataque.

El segundo episodio de ocho minutos fue el momento más crítico para Colombia. No se tomaron los correctivos necesarios y se llegó a pensar en que había una situación sin vuelta de hoja. México estiró su ventaja a un 6-3, que llevaba a cualquier a pensar que iba a ser una tarde fácil para la asignación de las medallas. Con la mitad del tiempo consumido, el descanso iba a ser clave para las indicaciones de los cuerpos técnicos.

Y así fue. La tercera parte fue la más intensa de todas, marcando una remontada impresionante por parte de las cafeteras con la actuación goleadora de Sara Vanegas. A través de los pases largos y la movilidad en el frente de ataque, llegaron los espacios adecuados para que el marcador se empatara a 8. En ese punto, la victoria estaba para cualquiera, pero había emoción asegurada para el capítulo definitivo y una eventual resolución por penaltis.

El último cuarto no defraudó. Ambos equipos dejaron atrás cualquier prevención y se lanzaron a buscar las anotaciones que brindaran una ventaja por mínima que fuera. Faltando menos de dos minutos para el sonido límite, Colombia anotó el tanto definitivo que dejó el encuentro 11-10. Defendió con dientes apretado la última posesión de México y celebró por lo alto otra medalla dorada que la eleva en el conteo total de delegaciones.

Lo que viene para Colombia en waterpolo es seguir trabajando de cara a los Juegos Sudamericanos y poner la vista también en los Juegos Panamericanos, a los que ya clasificó. El máximo objetivo por ahora será conseguir el tiquete a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las disciplinas acuáticas no han sido históricamente una especialidad de réditos para el país cafetero, pero ya se empieza a ver cierto protagonismo que invita a soñar.

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