¡Wálter Vargas se luce en ciclismo de ruta! Primer oro para Colombia en Santo Domingo 2026

El cafetero correspondió a la condición de favorito que se le otorgaba y dominó en cada una de las vueltas.

Wálter Vargas, ciclista colombiano. – @PanamSports.

Si otras disciplinas hicieron esperar a Colombia para sumar oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el ciclismo de ruta era el espacio propicio para obtener la primera medalla dorada para la delegación cafetera. Wálter Vargas fue el artífice en la prueba masculina a contrarreloj, corrida en la Avenida George Washington de la capital dominicana.

El antioqueño de 34 años validó la condición de favorito que se le venía otorgando antes de la prueba y que le asignó un lugar de salida cuando la jornada ya estaba bien avanzada. Registró un tiempo 47:13,46 gracias a una sobresaliente constancia que le permitió liderar la prueba en cada una de las cuatro vueltas planteadas por el trazado llano bajo el calor característico al borde del mar.

Sacó una diferencia superior al minuto y medio sobre los mexicanos Édgar Cadena (48:59,68) y Sebastián Ruiz (49:07,07), quienes completaron el podio. Desde que le autorizaron la largada, el nacido en Carmen de Viboral mostró una técnica de pedaleo impecable, manteniendo una postura con la cabeza entre los hombros y minimizando los movimientos laterales. El otro colombiano presente fue Brayan Sánchez, que acabó octavo con un tiempo de 51:04,27.

Lo de Vargas no es casualidad, sino un premio al esfuerzo y a la persistencia. Este fue su primer título en las justas caribeñas, pero ya había conseguido medallas de plata en las ediciones de 2018 y 2023. Venía siendo una de las cartas más prometedoras del ciclismo de su país en esa prueba y este triunfo ahora lo avala para buscar un éxito en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El pedalista al servicio del equipo Medellín-EPM viene teniendo unos años muy destacados. Entre sus logros, se encuentra haber sido campeón de la Vuelta del Uruguay en 2019 y la Vuelta a Venezuela en 2024. Además, ha venido conquistando en varias oportunidades el Campeonato Panamericano de la especialidad cronometrada, así que lo raro era que no se hubiese colgado la medalla de oro en estos juegos.

Otro punto muy importante es el ascenso que ha venido mostrando en la prueba élite de contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo que se realizan año tras año. Fue 30° en 2023, subió al 18° lugar en 2024 y el año inmediatamente anterior quedó 14°. Ahora hay gran expectativa por ver si su nivel sigue mostrando tal poderío como para pelear un rótulo de talla global.

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