¡Dos oros y dos platas para Colombia! Daniela Verswyvel y Martina Piedrahíta dominan el esquí náutico de Santo Domingo 2026

Cada una de las representantes cafeteras se llevaron una presea de cada tipo con su presentación lago Catalina.

Daniela Verswyvel, en competencia. – Comité Olímpico Colombiano.

Grandiosas noticias para el deporte colombiano llegan desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Las colombianas Daniela Verswyvel y Martina Piedrahíta hicieron unas presentaciones espectaculares en el esquí náutico, lo cual les valió dos medallas de oro y otro par de plata en las modalidades de figuras y saltos. La habilidad para realizar trucos con ayuda del viento y la fricción del agua descrestó a los jueces.

Empezando por lo sucedido en figuras, Verswyvel se colgó la presea dorada con una sumatoria de 7.310 puntos, muy superior a la de las demás participantes del evento que se disputó en el lago Catalina de la capital dominicana. Su primera salida se contó con un 3.740 que puso la vara bien alta desde el inicio, mientras que la segunda aparición quedó calificada en 3.570, mostrando constancia y regularidad en sus movimientos.

“Me siento muy feliz de darle esa medalla a Colombia y representar al país en estos Juegos. Las condiciones del lago Catalina estuvieron muy buenas y me sentí muy segura de lo que tenía que hacer. Estaba haciendo bastante calor, pero el clima nos ayudó con menos viento. Vienen los Juegos Sudamericanos y la meta es la misma para ganar otra medalla de oro“, declaró Verswyvel a los medios oficiales del Comité Olímpico Colombiano al finalizar las figuras.

Por su parte, Piedrahíta se enfocó más en su presentación inicial y logró un puntaje de 2.760, lo cual le dio comodidad para que el complemento lo firmara en 950 puntos. El total de 3.710 le permitió superar por más del doble a su perseguidora. El podio de la competencia acuática lo completó la representante dominicana Francesca Pigozzi, quien cerró sus ejercicios con 1.870.

Más atrás en la clasificación definitiva, la mexicana María Spaventa ocupó la cuarta posición con 540 puntos. La guatemalteca Marines Granados y la salvadoreña Sofía Zacarías quedaron empatadas en la quinta casilla con una calificación de 40. Las mismas deportistas estarían compitiendo en la modalidad de salto en la programación de este mismo domingo.

En esa especialidad de elevaciones, las dos colombianas repitieron la hazaña, aunque intercambiando las posiciones. Martina Piedrahíta se colgó el oro con un 35,8, mientras que Daniela Verswyvel quedó con la plata tras registrar un cercano 34,4. Así como había sucedido en las figuras, Francesca Pigozzi repitió el tercer lugar y se adjudicó el bronce.

Las cuatro medallas resultan muy importantes para las aspiraciones de la delegación colombiana en el certamen. Le permite entrar a pelear entre las mejores tres banderas de la competición y aspirar a más logros en el medallero. Valga la ocasión para recordar que Colombia no es reconocida históricamente por tener grandes oportunidades en las disciplinas náuticas.

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