Las mejores imágenes del festejo de Isaac del Toro tras el Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro logró un histórico tercer lugar en el Tour de Francia 2026 tras quedarse a 9:42 minutos de Tadej Pogacar

Isaac del Toro fue el mejor ciclista joven del Tour de Francia 2026 | Reuters

Isaac del Toro escribió una página dorada para el deporte mexicano al convertirse en el primer ciclista nacional que sube al podio del Tour de Francia. El corredor del UAE Team Emirates-XRG concluyó la edición 2026 este domingo 26 de julio en el tercer lugar de la clasificación general, conquistó el maillot blanco al mejor joven y compartió el protagonismo con su compañero Tadej Pogacar en una ceremonia que quedará para la historia del ciclismo.

Isaac del Toro y Tadej Pogacar celebran en el podio | Reuters

La ceremonia de premiación en los Campos Elíseos dejó una de las imágenes más emotivas del Tour de Francia 2026. Pogi y Torito celebraron juntos el doble éxito del UAE Team Emirates-XRG, reflejo de una relación construida a lo largo de tres semanas de competencia y fortalecida por el trabajo colectivo que llevó al equipo a dominar la carrera.

El Isaac del Toro conquista el maillot blanco del Tour de Francia | Reuters

El abrazo entre los integrantes del UAE Team Emirates-XRG se convirtió en una de las postales más representativas del cierre de la competencia francesa. Los corredores recorrieron las calles de París unidos, en una muestra de compañerismo que dio la vuelta al mundo y simbolizó el esfuerzo compartido detrás del quinto título de Tadej Pogacar y del histórico podio del mexicano.

Isaac del Toro hace historia para México en la Grande Boucle | Reuters

El éxito de Isaac del Toro tuvo un valor especial por el contexto en el que llegó. El ciclista de Ensenada disputó su primera participación en la Grande Boucle con la misión inicial de respaldar al campeón esloveno, pero su regularidad, fortaleza en la montaña y capacidad para responder en los momentos decisivos le permitieron asegurar un lugar entre los tres mejores del mundo.

El podio de París consagra a Isaac del Toro | Reuters

La actuación del mexicano también rompió una barrera que parecía inalcanzable para el ciclismo nacional. Durante décadas, el mejor resultado de un representante mexicano perteneció a Raúl Alcalá, pero Isaac del Toro elevó ese registro al subir al podio de la carrera más prestigiosa del calendario internacional con apenas 22 años.

Una imagen para la historia del ciclismo mexicano con Isaac del Toro | Reuters

El camino hacia París no estuvo libre de obstáculos. El pedalista de Ensenada reconoció que afrontó la última semana de la Grande Boucle con problemas de salud, una situación que obligó al equipo a administrar esfuerzos y ocultar cualquier señal de debilidad. A pesar de ello, resistió los ataques de sus rivales y conservó el tercer puesto hasta el final de la competencia.

El UAE Team Emirates cerró el Tour de Francia con un abrazo | Reuters

La relación entre Isaac del Toro y Tadej Pogacar fue otro de los grandes temas de la edición 2026. Ambos respondieron el uno por el otro en los momentos clave de la carrera: el mexicano protegió al esloveno durante buena parte del recorrido rumbo al maillot amarillo y, cuando el podio del mexicano estuvo bajo amenaza, el esloveno asumió el papel de escudero para asegurar el histórico resultado de su compañero.

Isaac del Toro, la nueva joya del deporte mexicano | Reuters

Las imágenes del podio en París representan mucho más que una celebración. Reflejan el nacimiento de una nueva figura para el ciclismo mexicano, el dominio del UAE Team Emirates-XRG y una amistad que marcó el Tour de Francia 2026. Isaac del Toro cerró su debut con un resultado sin precedentes para México y confirmó que su nombre ya forma parte de la historia de la Grande Boucle.

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