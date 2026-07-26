¿Cómo quedaron los mexicanos este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

La delegación mexicana volvió a obtener una importante cosecha de medallas durante el segundo día de la justa centroamericana

Paulo Strehlke ya tiene dos oros en la competencia. | @conadeoficial

La delegación mexicana continúa su participación este domingo 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con actividad en distintas disciplinas y nuevas oportunidades de aumentar su cosecha de medallas.

Los representantes nacionales afrontan una jornada marcada por competencias individuales y por equipos, en las que México busca mantenerse entre los primeros lugares del medallero general con resultados que se conocerán a lo largo de este segundo día de actividad en territorio dominicano.

Bajo este sentido, la primera medalla de oro de la jornada llegó en el remo, donde Melissa Márquez y Aylin Ibarra ganaron la prueba W2x con un tiempo de 7:19.85 minutos. Las mexicanas superaron a la dupla cubana integrada por Ortiz y Echavarría, que registró 7:24.46, y a las guatemaltecas González y González, quienes finalizaron con 7:35.19.

Con este resultado, Márquez e Ibarra obtuvieron su segundo oro en Santo Domingo 2026 y se convirtieron en las primeras deportistas mexicanas con dos preseas doradas en esta edición de los Centroamericanos.

¿Cuántas medallas ganaron los mexicanos hoy en los Juegos Centroamericanos?

La jornada de este domingo 26 de julio comenzó con un segundo oro para Paulo Strehlke y para la dupla de remo conformada por Melissa Márquez y Aylin Ibarra.

Natación en aguas abiertas

Paulo Strehlke | Sprint 3 km varonil | Oro

Dalia Moreno | Sprint 3 km femenil | Oro

Yuritzi Salgado | Sprint 3 km femenil | Plata

Remo

Melissa Márquez y Aylin Ibarra | Doble scull W2X femenil | Oro

Alexis López y Andre Simsch | Doble scull W2X varonil | Plata

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrán transmisión en vivo por medio de la multiplataforma de Claro Sports, que brindará una cobertura especial para México del 24 de julio al 8 de agosto. La programación contempla cerca de 200 horas al aire, además de espacios diarios con los marcadores, las pruebas más relevantes y el desempeño de la delegación mexicana.

Los contenidos podrán consultarse en las señales de televisión y plataformas digitales de Claro Sports, con acceso a competencias en directo, entrevistas, análisis, resultados y material relacionado con los atletas participantes. Así, el público mexicano tendrá distintas opciones para seguir la actividad de sus representantes y las principales disciplinas del programa deportivo.

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