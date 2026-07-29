Tri Femenil listo para debutar en Santo Domingo 2026: “Representar a México siempre es una gran responsabilidad”

México inicia su camino enfrentando a Puerto Rico. El equipo, dirigido por Vanessa Martínez, busca consolidar un proceso de preparación de casi un año y fomentar el talento joven

México Femenil sub 23 va por el primer paso en Santo Domingo 2026. Imago 7

La selección mexicana femenil se declaró lista para comenzar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde debutará ante Puerto Rico en el Estadio Cibao este miércoles 29 de julio con el objetivo de dar el primer paso rumbo a la disputa por las medallas. Tanto la directora técnica, Vanessa Martínez, como la mediocampista Nicole Pérez coincidieron en que el equipo llega respaldado por un proceso de preparación de más de un año y con la motivación de representar al país.

Martínez explicó que la creación de la categoría sub 23 en 2025 permitió desarrollar un proyecto con continuidad, lo que hoy les brinda confianza para afrontar una competencia internacional de alta exigencia. “Comenzamos desde el año pasado cuando se creó esta categoría. Llevamos casi un año y medio preparándonos para esta competencia tan importante. Confiamos en el proceso y estamos listas para competir”, señaló la estratega.

México piensa en Puerto Rico sin perder de vista su crecimiento

La estratega dejó claro que el equipo no se enfoca en las expectativas externas ni en la obligación de conseguir el oro, sino en cumplir con su identidad dentro de la cancha. Para ella, avanzar paso a paso será la mejor forma de acercarse a los objetivos del torneo.

“Preferimos enfocarnos en lo que podemos controlar, ir entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Si seguimos comprometidas con nuestra identidad y nuestro proceso, estaremos más cerca de llegar lo más lejos posible”, comentó.

Sobre el debut frente a Puerto Rico, Martínez aseguró que esperan un rival disciplinado y competitivo, por lo que pidió mantener el respeto por todos los equipos del torneo. Al mismo tiempo, destacó que la presión de representar a México la transforman en una fuente de motivación para competir al máximo nivel.

Nicole Pérez compartió esa visión y aseguró que vestir la camiseta nacional representa un compromiso que impulsa al grupo. La futbolista afirmó que el plantel llega convencido del trabajo realizado durante el proceso y con la confianza suficiente para enfrentar cualquier desafío. “Representar a México siempre es una gran responsabilidad y compromiso. Más que presión, lo vemos como motivación. Desde el primer día sabemos que debemos enfrentar a cualquier rival con respeto, pero poniendo siempre a México en lo más alto”, expresó.

Una generación que apunta al futuro del Tri

La mediocampista también destacó la experiencia acumulada por varias integrantes del plantel, quienes han compartido procesos desde categorías menores y eso fortalece el funcionamiento colectivo en un torneo con poco margen de recuperación entre partidos. “Es una gran ventaja conocernos desde hace años. Hemos pasado por procesos Sub-15, Sub-17 y Sub-20, incluso por mundiales. Eso fortalece la confianza dentro de la cancha y nos ayuda a responder mejor como equipo”, explicó.

Vanessa Martínez recordó que esta categoría fue creada para acelerar el desarrollo de las futbolistas rumbo a la selección mayor y consideró que muchas de las jugadoras que disputarán los Juegos Centroamericanos podrían convertirse en la base del equipo que represente a México en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, que se celebrará en territorio mexicano.

“Esta generación va a representar a México muy pronto. Muchas de las jugadoras que hoy están en este grupo estarán en el Mundial de 2031. Invitamos a la afición a conocerlas y apoyarlas desde ahora porque tienen un techo muy alto”, concluyó la entrenadora.

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