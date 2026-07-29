¡Póker de oro! México arrasa con cuatro MEDALLAS doradas en la natación de Santo Domingo 2026

Byanca Rodríguez y Paulo Strehlke encabezaron la cosecha tricolor con títulos en pruebas individuales dentro de los Juegos Centroamericanos 2026

Paulo Strehlke gana oro en Juegos Centroamericanos 2026 | X: @conadeoficial

México firmó una actuación sobresaliente en el primer día de finales de la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar cuatro de las 10 medallas de oro que estuvieron en disputa este martes 28 de julio. Byanca Rodríguez y Paulo Strehlke encabezaron la cosecha tricolor con títulos en pruebas individuales, mientras que los relevos femenil y varonil de 4×200 metros libres completaron una jornada de dominio para la delegación azteca, que también sumó varias preseas de otros metales.

La primera medalla dorada para México llegó gracias a Byanca Rodríguez, quien confirmó el nivel con el que arribó a Santo Domingo después de su preparación en Sacramento, California. La olímpica chihuahuense se proclamó campeona de los 100 metros pecho con un tiempo de 1:08.60 minutos, suficiente para superar a la panameña Emily Santos y a la venezolana Marielys Martínez. Horas más tarde, Paulo Strehlke mantuvo el paso ganador que había mostrado en aguas abiertas y conquistó los mil 500 metros libres con récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 15:03.87 minutos, tras llegar a la alberca como doble campeón en las pruebas de 10 kilómetros y 3 kilómetros Knock Out.

La delegación mexicana también hizo valer su fortaleza en las competencias por equipos. Ava Chávez, Susana Hernández, Aranza López y Celia Pulido dominaron el relevo femenil 4×200 metros libres para quedarse con el oro al registrar 8:15.21, por delante de Venezuela y Colombia. El cierre de la jornada quedó en manos de David Medina, Daniel Saborio, Andrés Dupont y Jorge Iga, quienes conquistaron el relevo varonil 4×200 metros libres con un tiempo de 7:15.60, marca que además significó un nuevo récord centroamericano.

En el resto de las finales femeniles, la colombiana Sirena Rowe se adjudicó el título de los 50 metros libres con récord centroamericano de 24.89 segundos, seguida por la mexicana Celia Pulido y la salvadoreña Marina Spadoni. La puertorriqueña Kristen Romano también impuso una nueva marca de los Juegos Centroamericanos al ganar los 200 metros combinado individual con 2:12.16, mientras que las mexicanas Miranda Graña y Ava Chávez completaron el podio. En los 800 metros libres, Lucianna Gutiérrez le dio el oro a Puerto Rico, con la venezolana Mariana Cote y la colombiana Mariana Cabezas en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La actividad varonil también repartió títulos para otras delegaciones. Nikoli Blackman, de Trinidad y Tobago, se quedó con los 50 metros libres; el puertorriqueño Xavier Ruiz conquistó los 100 metros pecho, donde el mexicano Andrés Puente obtuvo la plata, y el guyanés Raekwon Noel ganó los 200 metros combinado individual con récord centroamericano de 1:59.35. En esa prueba, Humberto Nájera aportó otra medalla plateada para México, mientras que el guatemalteco Erick Gordillo completó el podio.

Con cuatro títulos, dos récords de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y presencia constante en los podios, México tomó el protagonismo en el arranque de la natación de Santo Domingo 2026. La delegación tricolor dejó claro desde la primera jornada que buscará mantenerse como una de las grandes potencias de la disciplina durante el resto del programa acuático.

Te puedo interesar: