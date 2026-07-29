Ted Lasso vuelve con Paloma Cinco; Apple TV revela tráiler de la temporada 4, ¿y Cristo Fernández?

En esta entrega, Jason Sudeikis liderará un proyecto centrado en el equipo femenil del AFC Richmond. El reparto contará con nuevos rostros como la actriz mexicana Paloma Cinco

Los fans, listos para disfrutar de una nueva temporada | Reuters

El AFC Richmond está listo para comenzar una etapa distinta. Apple TV presentó el tráiler oficial de la cuarta temporada de Ted Lasso, una entrega que traerá de regreso a Jason Sudeikis como el entrenador estadounidense, pero ahora al frente de un proyecto que cambiará el rumbo deportivo del club: el equipo femenil de segunda división.

La nueva historia retomará el universo de Richmond después de que Ted decidiera abandonar Inglaterra y regresar a Kansas para permanecer cerca de su familia. Sin embargo, el personaje volverá al futbol inglés con mayor reconocimiento, relaciones consolidadas dentro de la institución y un desafío que pondrá a prueba sus métodos de trabajo.

El avance también generó atención en México por la presencia de Paloma Cinco, actriz originaria de Guadalajara y hermana de Cristo Fernández. Su incorporación representa una nueva participación mexicana dentro de la serie, aunque Apple TV todavía no ha detallado oficialmente el nombre de su personaje ni el peso que tendrá durante la temporada.

¿Cuándo se estrena Ted Lasso 4? Todo lo que debes saber de la cuarta temporada en Apple TV

La cuarta temporada de Ted Lasso se estrenará mundialmente el miércoles 5 de agosto de 2026 a través de Apple TV. La plataforma confirmó que la serie volverá con Jason Sudeikis como protagonista y productor ejecutivo, después de que durante varios meses se especulara sobre el cierre definitivo de la historia.

La renovación fue anunciada en marzo de 2025, casi dos años después del desenlace de la tercera temporada. El regreso modificó la idea de que la serie había terminado con la salida de Ted de Richmond, pues el entrenador aceptará volver a Inglaterra para ponerse al frente de un nuevo plantel.

Además de Sudeikis, regresarán Hannah Waddingham como Rebecca Welton, Juno Temple en el papel de Keeley Jones, Brett Goldstein como Roy Kent, Brendan Hunt como Coach Beard y Jeremy Swift como Leslie Higgins. El grupo conservará parte de la estructura que acompañó al entrenador durante las entregas anteriores.

¿Cuándo se estrena Ted Lasso 4, cuántos capítulos serán y cuándo saldrán?

La temporada tendrá 10 episodios, dos menos que la segunda y la tercera entrega. Apple TV lanzará el primer capítulo el 5 de agosto y mantendrá un estreno semanal todos los miércoles hasta el 7 de octubre de 2026.

El calendario de lanzamiento será el siguiente:

Episodio 1: 5 de agosto

Episodio 2: 12 de agosto

Episodio 3: 19 de agosto

Episodio 4: 26 de agosto

Episodio 5: 2 de septiembre

Episodio 6: 9 de septiembre

Episodio 7: 16 de septiembre

Episodio 8: 23 de septiembre

Episodio 9: 30 de septiembre

Episodio 10: 7 de octubre

A diferencia de otras producciones que liberan una temporada completa desde el primer día, Ted Lasso conservará el formato semanal utilizado en sus ciclos anteriores. De esta manera, la historia se extenderá durante más de dos meses dentro del catálogo de la plataforma.

¿De qué trata Ted Lasso 4 y qué papel hará Paloma Cinco?

La cuarta temporada mostrará a Ted de vuelta en Richmond para dirigir al equipo femenil de segunda división del club. El entrenador ya no llegará como un desconocido ni tendrá que convencer a todos sobre su capacidad para trabajar en el futbol inglés, como ocurrió durante su primera etapa.

Ahora deberá construir un plantel, adaptarse a una dinámica diferente y competir con un equipo que comienza su camino dentro del futbol femenil. Apple adelantó que la temporada girará alrededor de tomar riesgos y actuar antes de conocer por completo las consecuencias.

Entre las nuevas integrantes del reparto aparecen Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey y Abbie Hern. Grant Feely también se suma para interpretar a Henry, el hijo de Ted, en sustitución de Gus Turner.

En el caso de Paloma Cinco, distintos reportes y su presencia en actividades relacionadas con el estreno señalan que formará parte del entorno del nuevo equipo femenil. Sin embargo, Apple TV no la incluye por ahora en su listado principal de nuevas incorporaciones ni ha revelado oficialmente el nombre de su personaje. Por ello, todavía no puede confirmarse si interpretará a una futbolista titular, a una integrante del cuerpo técnico o a un personaje con participación secundaria.

Su aparición, no obstante, mantiene la conexión mexicana con la serie después del papel que desempeñó su hermano Cristo Fernández durante las primeras tres temporadas.

¿Qué pasó con Cristo Fernández para la temporada 4 de Ted Lasso?

Cristo Fernández interpretó a Dani Rojas, delantero mexicano del AFC Richmond y uno de los personajes recurrentes de las tres primeras temporadas. Su frase relacionada con que el futbol es vida se convirtió en uno de los elementos reconocibles de la producción.

Para la cuarta entrega, Apple TV no ha confirmado oficialmente el regreso de Cristo Fernández. Su nombre no aparece entre los integrantes principales anunciados por la plataforma, al igual que los de otros futbolistas del plantel varonil como Toheeb Jimoh, Phil Dunster, Kola Bokinni y Billy Harris.

La ausencia está relacionada con el cambio de enfoque hacia el conjunto femenil. Esto no descarta por completo una aparición especial de Dani Rojas, pero hasta ahora no existe información oficial que confirme un cameo o una participación recurrente.

Mientras tanto, Fernández retomó su carrera como futbolista y se incorporó al El Paso Locomotive FC de la USL Championship. El mexicano regresó a la actividad profesional después de desarrollar durante varios años su trayectoria como actor y cineasta.

El tráiler incluye referencias visuales al pasado del AFC Richmond y a los futbolistas que formaron parte del equipo masculino, aunque eso no garantiza que todos vuelvan a aparecer en pantalla. La situación de Cristo deberá aclararse conforme se publiquen los episodios o Apple anuncie participaciones adicionales.

¿Dónde puedo ver las otras tres temporadas de Ted Lasso?

Las primeras tres temporadas de Ted Lasso están disponibles en Apple TV. La serie comenzó en 2020 y sigue la llegada de un entrenador de futbol americano a Inglaterra para dirigir a un club profesional, pese a no tener experiencia previa en este deporte.

Durante las siguientes entregas, la trama abordó el crecimiento de Ted, los cambios administrativos en Richmond, la relación entre los futbolistas y el cuerpo técnico, así como los problemas personales de varios personajes.

La plataforma también ofrecerá en exclusiva la cuarta temporada a partir del 5 de agosto. Para comprender el regreso del entrenador y la creación del conjunto femenil, resulta relevante el final de la tercera entrega, en el que Keeley propone a Rebecca desarrollar esa nueva rama deportiva dentro del club.

El regreso de Ted Lasso abre así una fase distinta para la producción. La serie conservará a varios de sus personajes centrales, renovará buena parte del vestidor y trasladará su historia hacia el fútbol femenil, con Paloma Cinco entre los nombres vinculados al nuevo proyecto y con la participación de Cristo Fernández todavía sin confirmación oficial.

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