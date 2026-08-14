De Rey y Dominik a Aalyah: WWE podría sumar a otra integrante de los Mysterio

Publicado por Redacción Claro Sports

Aalyah Gutiérrez comenzó a entrenar en el Performance Center de WWE en Florida y podría seguir el camino de Rey y Dominik Mysterio

La dinastía Mysterio crece: Aalyah ya entrena en el Performance Center de WWE.
Dinastía Mysterio crece: Aalyah ya entrena en WWE. Foto Instagram: @aalyahgutierrez

La dinastía Mysterio podría sumar una nueva integrante a WWE. Aalyah Gutiérrez, hija de Rey Mysterio y hermana de Dominik Mysterio, comenzó a entrenar en el Performance Center de Florida, donde suelen prepararse los nuevos talentos antes de llegar a alguna de las marcas de la compañía, especialmente NXT. Por ahora trabaja con su nombre real y todavía no tiene personaje asignado ni fecha definida para un eventual debut.

Aalyah no es la única descendiente de una figura de la lucha libre que se encuentra en este proceso. En el centro también trabajan hijos de luchadores como Brian Pillman, Dean Malenko, Fit Finlay, AJ Styles y Bull Buchanan. Además, Aalyah ya tuvo apariciones previas en televisión de WWE, por lo que conoce parte de la dinámica de la empresa antes de una posible incursión como luchadora. LEE LA NOTA COMPLETA

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