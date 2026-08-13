Cruz Azul vs Chicago Fire, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 13 de agosto

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Cruz Azul vs Chicago Fire, según la IA?

El pronóstico apunta a un enfrentamiento mucho más cerrado de lo que podrían sugerir los nombres de ambos equipos. Cruz Azul suma dos victorias, tres goles a favor y uno recibido, mientras que Chicago también acumula seis puntos, pero presenta una producción ofensiva mayor con cinco anotaciones y solamente un gol en contra.

Como referencia, la propia página de Leagues Cup presenta una probabilidad previa de 39% para el triunfo de Cruz Azul, 26% para el empate y 34% para Chicago, cifras que reflejan la paridad del encuentro.

Tomando en cuenta esos datos, el rendimiento mostrado durante las dos primeras jornadas, la capacidad de Cruz Azul para competir en partidos cerrados y la ventaja que Chicago puede obtener con Lewandowski y su condición de local, la proyección de la IA mantiene una ligera inclinación hacia La Máquina: 40% de posibilidades para Cruz Azul, 27% para el empate y 33% para Chicago Fire.

El marcador proyectado es un triunfo 2-1 de Cruz Azul, aunque la diferencia entre ambos conjuntos es mínima. Chicago ha generado más ocasiones y goles durante el torneo, por lo que el equipo mexicano deberá controlar especialmente las transiciones y evitar conceder espacios cerca de su área. La eficacia de Paradela, Palavecino y el delantero que elija Huiqui podría terminar marcando la diferencia en un partido que, por los antecedentes inmediatos, apunta a resolverse por detalles.