Cruz Azul vs Chicago Fire, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 13 de agosto
La escuadra celeste llega a este compromiso con seis puntos y depende de sí misma para avanzar a los cuartos de final
¡Alineaciones confirmadas!
Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Jeremy Márquez, Omar Campo; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; José Paradela y Gabriel Fernández.
Chicago Fire: Joel Waterman, Jack Elliott, Dean, Gutman; Anton Saletros, Oreael, D’Avilla; Zincker, Ditheiane y Robert Lewandowski.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Cruz Azul vs Chicago Fire y a qué hora juegan?
El encuentro entre Cruz Azul y Chicago Fire comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este jueves 13 de agosto. En Chicago, el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas locales. La sede será el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, escenario en el que Chicago ha disputado sus encuentros de esta edición del torneo.
Para México, la transmisión estará disponible a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos para presentar el encuentro. Tanto el sitio oficial de Leagues Cup como diferentes medios especializados colocan a Apple TV como la opción para seguir el partido en territorio mexicano.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Cruz Azul vs Chicago Fire
Las alineaciones oficiales todavía no han sido publicadas por Leagues Cup, por lo que los siguientes onces deben manejarse como probables hasta que ambos clubes confirmen sus equipos aproximadamente antes del inicio. Cruz Azul ha tenido que preparar el compromiso con distintas ausencias y jugadores con molestias físicas. Entre los reportes previos aparecen las bajas de Christian Ebere, Amaury Morales, Jorge Rodarte y Rodolfo Rotondi, escenario que condiciona las alternativas de Joel Huiqui para formar su once.
Alineación probable de Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete; Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Omar Campos; José Paradela, Agustín Palavecino y Gabriel Fernández.
Alineación probable de Chicago Fire: Chris Brady; Leonardo Barroso, Joel Waterman, Jack Elliott, Viktor Radojević; Anton Saletros, Mauricio Pineda, Robert Turdean; Maren Haile-Selassie, Robert Lewandowski y Jonathan Bamba.
El principal foco estará sobre Lewandowski, quien ya dejó su marca en esta Leagues Cup al anotar el tercer tanto del triunfo 3-1 sobre Santos Laguna. Cruz Azul, por su parte, ha encontrado buena parte de su producción ofensiva en José Paradela y llega con apenas un gol recibido después de sus primeros dos encuentros.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Cruz Azul vs Chicago Fire, según la IA?
El pronóstico apunta a un enfrentamiento mucho más cerrado de lo que podrían sugerir los nombres de ambos equipos. Cruz Azul suma dos victorias, tres goles a favor y uno recibido, mientras que Chicago también acumula seis puntos, pero presenta una producción ofensiva mayor con cinco anotaciones y solamente un gol en contra.
Como referencia, la propia página de Leagues Cup presenta una probabilidad previa de 39% para el triunfo de Cruz Azul, 26% para el empate y 34% para Chicago, cifras que reflejan la paridad del encuentro.
Tomando en cuenta esos datos, el rendimiento mostrado durante las dos primeras jornadas, la capacidad de Cruz Azul para competir en partidos cerrados y la ventaja que Chicago puede obtener con Lewandowski y su condición de local, la proyección de la IA mantiene una ligera inclinación hacia La Máquina: 40% de posibilidades para Cruz Azul, 27% para el empate y 33% para Chicago Fire.
El marcador proyectado es un triunfo 2-1 de Cruz Azul, aunque la diferencia entre ambos conjuntos es mínima. Chicago ha generado más ocasiones y goles durante el torneo, por lo que el equipo mexicano deberá controlar especialmente las transiciones y evitar conceder espacios cerca de su área. La eficacia de Paradela, Palavecino y el delantero que elija Huiqui podría terminar marcando la diferencia en un partido que, por los antecedentes inmediatos, apunta a resolverse por detalles.
Cruz Azul vs Chicago Fire, en vivo
Cruz Azul y Chicago Fire se enfrentan este jueves 13 de agosto con el boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 en juego. La Máquina llega con seis puntos y diferencia de goles de +2, instalada de momento entre los cuatro mejores equipos de la Liga MX. El panorama para los celestes es favorable: una victoria o llegar a la tanda de penaltis les asegura la clasificación, sin importar si ganan o pierden desde los once pasos. Incluso una derrota por un gol todavía podría mantenerlos con vida bajo determinadas combinaciones, aunque caer por dos o más tantos los dejaría fuera.
Chicago también suma seis unidades, pero con diferencia de +4, y ocupa el quinto puesto entre los clubes de la MLS antes de su último partido. Para el Fire, ganar en tiempo regular o imponerse en penaltis le garantiza entrar entre los cuatro mejores de la MLS; una derrota en la tanda lo dejaría con siete puntos y pendiente de lo que haga Austin FC, mientras que perder en los 90 minutos significaría la eliminación. Con este escenario, bienvenidos al minuto a minuto del Cruz Azul vs Chicago Fire, donde tendremos goles, tarjetas, cambios y todas las acciones del encuentro en el SeatGeek Stadium.