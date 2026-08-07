Xia Brookside derrota a Wendy Choo y retiene el título mundial de Knockouts de TNA

La campeona resistió el castigo de Wendy Choo y encontró la manera para librarse y defender su cinturón de oro

Xia Brookside volvió a demostrar por qué es la campeona mundial de Knockouts de TNA. La británica superó a Wendy Choo en un combate exigente, en el que tuvo que soportar distintos intentos de rendición y varias cuentas cercanas antes de encontrar el movimiento definitivo.

El combate comenzó con intensidad desde el campanazo inicial. Brookside buscó atacar rápidamente, pero Choo respondió con una combinación de golpes que llevó la acción fuera del ring, donde castigó a la campeona con una patada y la estrelló de cara contra el borde del apron.

Xia retuvo el título de campeona tras resistir varios castigos | tnawrestling.com

De regreso al cuadrilátero, Wendy mantuvo la presión y evitó un Elbow Drop para intentar una cobertura temprana. Brookside logró salir de la cuenta y posteriormente rompió un Chokehold al alcanzar la cuerda inferior, evitando que la retadora tomara todavía más ventaja.

La campeona comenzó entonces a recuperar terreno. Xia empujó a su rival contra los turnbuckles y conectó Double Knees directamente sobre la espalda de Choo, aunque la cuenta apenas llegó a uno. Xia continuó el castigo con patadas y nuevos ataques sobre la espalda. Más adelante conectó un Step Up Enzuiguri, pero Wendy volvió a resistir y levantó el hombro antes de la tercera palmada.

Choo encontró una reacción importante con una serie ofensiva compuesta por Clothesline, Handspring Forearm Shiver, Running Single-Legged Dropkick y Running Neckbreaker. La combinación dejó a Brookside en serios problemas, pero la monarca volvió a escapar de una cuenta de dos.

La lucha entró entonces en una etapa de constantes cambios de dominio. Xia consiguió evitar un German Suplex y volvió a atacar con Double Knees, mientras Wendy respondió con uno de sus recursos más peligrosos. Choo atrapó a Brookside con un Sleeper Chokehold y posteriormente la derribó con Snooze Button, movimiento que estuvo cerca de significar el cambio de campeonato. Sin embargo, Xia consiguió levantar el hombro antes de la cuenta definitiva.

Wendy volvió a buscar la rendición con otro Sleeper Chokehold, tratando de desgastar a una campeona que había recibido castigo durante buena parte del combate. Brookside consiguió liberarse al utilizar las cuerdas y encontró el espacio que necesitaba para cambiar el rumbo.

La campeona aprovechó ese momento para conectar Darkside sobre Wendy Choo, dejando a la retadora sin posibilidad de reacción. El réferi completó la cuenta de tres y confirmó la victoria. Xia Brookside retuvo así el Campeonato Mundial de Knockouts de TNA, después de una defensa en la que tuvo que superar la agresividad y los intentos de sumisión de Wendy Choo.

La victoria permitió a Brookside prolongar su reinado y cerrar una lucha marcada por la resistencia. Wendy Choo estuvo cerca de arrebatarle el cinturón en distintos momentos, pero Darkside terminó siendo suficiente para que Xia permaneciera en lo más alto de la división Knockouts.

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