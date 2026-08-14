¿Cuáles son las reglas del Flag Football y cómo se juega? Todo para volverte experto del tocho bandera

La diferencia fundamental aparece en la manera de terminar una jugada ya que no es necesario derribar al jugador que lleva el balón

México es potencia en el flag football | X: @conadeoficial

El Flag Football, conocido popularmente en México como tocho bandera, ha pasado de las ligas recreativas y universitarias a donde habrá torneos varonil y femenil con seis selecciones en cada rama.

Para México no se trata de un deporte desconocido. La selección femenil mexicana conquistó los Juegos Mundiales de 2022 y refrendó el título en Chengdú 2025, cuando derrotó 26-21 a Estados Unidos en la final. Con el camino olímpico ya establecido, es muy importante entender los pormenores de esta disciplina en la que México se ha colocado entre las principales potencias internacionales.

El Flag Football conserva buena parte de la lógica del fútbol americano tradicional: un equipo tiene la posesión del balón e intenta avanzar hasta la zona de anotación rival, mientras la defensa busca detenerlo y recuperar la ofensiva. La diferencia fundamental aparece en la manera de terminar una jugada: no es necesario derribar al jugador que lleva el balón.

Cada jugador utiliza alrededor de la cintura un cinturón con dos banderas o cintas desprendibles colocadas a los costados. Cuando un defensor retira una de las banderas del portador del balón, la acción termina en ese punto, de manera equivalente a lo que representaría una tackleada en el fútbol americano convencional.

Otra diferencia importante está en el número de participantes. El formato internacional se disputa cinco contra cinco, mientras el fútbol americano tradicional coloca 11 jugadores de cada equipo dentro del terreno. Esa reducción genera más espacios, acelera las jugadas y aumenta la importancia de la velocidad, los cambios de dirección, las rutas de pase y la lectura defensiva.

También cambia considerablemente el equipo necesario. pues se trata de una modalidad sin tackleadas. El cinturón con las banderas es indispensable y, dependiendo de la competencia, también se utilizan protector bucal, jersey, shorts o pantalón reglamentario y calzado apropiado.

Un partido comienza con la ofensiva desde su propia yarda cinco. El centro entrega el balón mediante el snap al quarterback, quien puede buscar a un receptor mediante un pase o utilizar una entrega para desarrollar una jugada terrestre. A partir de ese momento, el objetivo consiste en avanzar progresivamente hasta la zona de anotación contraria.

La ofensiva dispone de cuatro oportunidades, conocidas como downs, para cruzar la mitad del campo. Si lo consigue, recibe otras cuatro oportunidades para alcanzar la zona de anotación. Cuando no logra superar el medio campo o llegar a las diagonales dentro del número permitido de downs, la posesión pasa al rival.

La jugada termina principalmente cuando un defensor retira una bandera al jugador que posee el balón, cuando el corredor sale de los límites del terreno o cuando un pase hacia adelante cae incompleto. Una intercepción, en cambio, permite que la defensa se apodere del balón y provoque un cambio de posesión.

Las posiciones recuerdan a las del fútbol americano. En ofensiva aparece el quarterback, encargado de dirigir la jugada y distribuir el balón, además del centro y los receptores. Dependiendo del diseño ofensivo, un jugador también puede recibir una entrega y correr. Del otro lado están los defensivos, cuya misión es cubrir receptores, presionar al pasador, interceptar pases o retirar las banderas.

Una de las particularidades que modifica la estrategia aparece cerca de la zona de anotación. Cuando la ofensiva entra en la denominada “no-running zone”, ubicada a cinco yardas de las diagonales, no puede utilizar una jugada terrestre para cruzar la línea de gol y debe recurrir al pase. Esta regla evita que la cercanía con la anotación convierta las carreras directas en una ventaja excesiva.

El touchdown conserva el mismo valor conocido por los aficionados al fútbol americano: seis puntos. Después existe la posibilidad de intentar una conversión adicional; un punto desde la yarda cinco o dos puntos desde la yarda 10.

En el formato utilizado como referencia internacional, un encuentro tiene dos periodos de 20 minutos. El reloj corre de manera continua durante buena parte del juego y adopta detenciones específicas en los minutos finales.

La primera regla que debe entender cualquier aficionado es sencilla: quitar la bandera sustituye a la tackleada. El defensor debe buscar la cinta del portador del balón y no derribarlo mediante contacto físico. Bloquear, sujetar, empujar o generar contacto ilegal puede provocar un castigo dependiendo de la acción y del reglamento utilizado.

El corredor tampoco puede proteger deliberadamente sus banderas. Cubrirlas con la mano, el brazo o el balón para impedir que sean retiradas se considera ‘flag guarding’. De la misma manera, la vestimenta no debe impedir el acceso a las cintas y estas tienen que permanecer visibles a ambos lados de la cintura.

Otra norma básica es que solo se permite un pase hacia adelante por jugada y este debe producirse desde detrás de la línea de scrimmage. Los jugadores elegibles pueden recibir el ovoide, mientras que una recepción dentro del terreno requiere establecer legalmente el control antes de salir de los límites.

El quarterback tampoco dispone de tiempo ilimitado para analizar la defensa. En reglamentos utilizados para el formato cinco contra cinco existe un reloj de siete segundos para realizar el pase. Si el quarterback mantiene el balón más allá de ese límite, la jugada termina y se consume el down, una disposición que obliga a la ofensiva a desarrollar las rutas rápidamente.

La presión defensiva también tiene restricciones. El jugador que realiza el blitz debe iniciar desde la distancia reglamentaria respecto a la línea de scrimmage, utilizada para impedir que el quarterback reciba presión inmediata después del snap.

Las intercepciones son uno de los mecanismos principales para recuperar el balón. Si un defensor atrapa legalmente un pase dirigido a un rival, consigue el cambio de posesión y puede generar una oportunidad inmediata para su equipo. También existe pérdida de posesión cuando la ofensiva consume sus cuatro downs sin conseguir el objetivo correspondiente.

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