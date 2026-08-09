Luto en la lucha libre: muere la luchadora ‘Diana La Cazadora’ a los 48 años

Alma Corina Gutiérrez Villarreal estuvo vinculada durante casi tres décadas con la lucha libre y también fue reportera de vialidad

Diana La Cazadora deja huella en la lucha libre mexicana | @PrincesaSugehit

La lucha libre mexicana confirmó la muerte de Alma Corina Gutiérrez Villarreal, conocida en los cuadriláteros como Diana La Cazadora, a los 48 años. El fallecimiento ocurrió el sábado 8 de agosto de 2026 después de un periodo de hospitalización en Monterrey, Nuevo León. La noticia comenzó a circular entre integrantes del medio luchístico y posteriormente fue confirmada por su hija, Dalina Gutiérrez.

La carrera de Diana La Cazadora estuvo vinculada durante casi tres décadas con la lucha libre, principalmente en el norte del país, aunque también tuvo actividad en empresas como Lucha Libre Femenil (LLF) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Fuera del ring trabajó en televisión en Monterrey, donde realizó coberturas de vialidad y también tuvo presencia como conductora.

¿De qué murió la luchadora Diana La Cazadora?

De acuerdo con la información proporcionada por su familia y retomada por medios nacionales, Alma Corina Gutiérrez enfrentó durante cerca de un mes una infección pulmonar que requirió hospitalización. Su hija informó que la exluchadora había atravesado este problema de salud y también había sido sometida a una intervención quirúrgica antes de su fallecimiento.

La preocupación por su estado de salud se había hecho pública desde julio. Lucha Libre Femenil informó entonces que Diana La Cazadora se encontraba internada en un hospital del área metropolitana de Monterrey debido a una infección en los pulmones y que necesitaba una intervención quirúrgica. Posteriormente, los reportes sobre su condición continuaron hasta que la noche del 8 de agosto se confirmó su muerte.

Aunque algunas versiones difundidas después de su fallecimiento mencionaron una posible neumonía, hasta el momento no existe un parte médico público que confirme ese diagnóstico como causa específica de muerte. La información atribuida directamente a su familia se refiere a una infección pulmonar y a las complicaciones de salud que enfrentó durante las semanas previas, por lo que ese es el dato que puede sostenerse con las fuentes disponibles.

Tras conocerse la noticia, integrantes de la lucha libre compartieron mensajes en memoria de Gutiérrez. El Hijo del Santo recordó que formó parte de una generación de la lucha libre femenil mexicana y destacó sus casi tres décadas relacionadas con los cuadriláteros. Periodistas que trabajaron con ella también publicaron fotografías y mensajes por su fallecimiento.

¿Cuál es la trayectoria de Alma Corina Gutiérrez, la luchadora y presentadora Diana La Cazadora?

Diana La Cazadora debutó como luchadora profesional el 24 de agosto de 1997. Registros especializados indican que fue entrenada por Carnicero Aguilar y Centurión Negro. Sobre su lugar de nacimiento existen diferencias entre publicaciones recientes: mientras algunos medios la ubican en Monterrey, Súper Luchas la identificó desde 2010 como originaria de Madero, Tamaulipas. La misma fuente documentó su trayectoria en la escena regiomontana y posteriormente en empresas de alcance nacional.

Una parte de su carrera estuvo ligada a Lucha Libre Femenil, promoción con sede en Monterrey enfocada en la lucha femenil. En esa empresa consiguió el Campeonato Junior de LLF y el Campeonato de Parejas junto a Nikki Roxx. Además, obtuvo el Campeonato Femenil de Monterrey. Su actividad en el norte del país le abrió posteriormente las puertas del CMLL, donde comenzó a aparecer de manera regular durante la década de los 2000.

Su etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre incluyó presentaciones en la Arena México y encuentros contra integrantes de la división femenil de aquella época. El 27 de abril de 2007 participó en una eliminatoria por el Campeonato Nacional Femenil, mientras que el 17 de junio de ese año protagonizó una lucha de apuestas contra Amapola. Diana ganó la segunda caída, pero perdió el combate definitivo y, como estipulaba la apuesta, fue rapada.

También compartió ring con nombres como Marcela, Dark Angel, Princesa Sugey, Hiroka y Mima Shimoda. Una tercia formada por Dark Angel, Marcela y Diana frente a Hiroka, Mima Shimoda y Princesa Sugey incluso apareció entre las menciones de Súper Luchas al repasar algunas de las luchas destacadas de 2007. Después de su etapa en el CMLL continuó trabajando en el circuito independiente y tuvo actividad en promociones como Perros del Mal.

Su vida profesional no se limitó a los encordados. Gutiérrez trabajó como reportera de vialidad para Televisa Monterrey, donde realizaba recorridos en motocicleta para informar sobre tráfico, accidentes y las condiciones de distintas avenidas. Durante una de esas coberturas fue atropellada mientras atendía otro accidente y sufrió una lesión en una pierna que la mantuvo fuera del ring durante varios meses. Más adelante también tuvo actividades relacionadas con el fitness y el fisicoculturismo.

Diana La Cazadora permaneció relacionada con el medio luchístico después de sus principales etapas en LLF y CMLL. Registros de Cagematch documentan combates suyos hasta 2023, mientras que en 2021 participó públicamente junto con integrantes de la lucha libre de Nuevo León en asuntos relacionados con las condiciones para realizar funciones en Monterrey. Su trayectoria quedó repartida entre el ring y la televisión, dos espacios en los que Alma Corina Gutiérrez desarrolló buena parte de su vida profesional antes de su muerte a los 48 años.

Te puede interesar: