Nic Nemeth vence a KC Navarro y retiene el título mundial de TNA en Impact

El retador estuvo cerca de arrebatarle el cinturón de campeón en múltiples ocasiones, pero no logró conseguir el conteo para el triunfo

Nic Nemeth superó a KC Navarro en el combate estelar de TNA Wrestling Impact y conservó el Campeonato Mundial de la empresa, después de una lucha marcada por intentos de rendición, ataques fuera del ring y varias coberturas que estuvieron cerca de terminar con el reinado del monarca.

El enfrentamiento comenzó con un intercambio directo. Nemeth abofeteó a Navarro tras el sonido de la campana, pero el retador respondió de inmediato con una super patada y buscó tres coberturas consecutivas. El campeón logró zafarse al levantar los hombros en cada intento y frenó el impulso inicial con un codazo.

El mayor de los Nemeth cambió su estrategia y comenzó a concentrar sus ataques en la rodilla de KC, de la cual se había recuperado recientemente tras someterse a una cirugía. El campeón golpeó la zona afectada y mantuvo al retador bajo presión en una de las esquinas, aunque Navarro consiguió recuperarse y derribarlo antes de conectar una plancha.

El retador llevó la acción fuera del cuadrilátero con un vuelo entre las cuerdas. Después regresó a Nemeth al ring, subió al esquinero y conectó un Frog Splash. Navarro buscó la cuenta de tres, pero Nemeth volvió a reaccionar antes de que el árbitro completara el conteo.

La lucha regresó al exterior cuando Nemeth evitó el movimiento 305 y respondió con un rompecuello entre las cuerdas. El campeón mandó a Navarro fuera del ring con una patada y posteriormente lo estrelló de cara contra el borde del cuadrilátero. El retador contestó con una patada al abdomen y golpeó la cabeza de Nemeth contra la misma zona.

De vuelta en el ring, Nemeth conectó dos pisotones al abdomen y ejecutó el Shot to the Heart. Nic intentó asegurar la victoria mediante una cobertura, pero Navarro resistió. Aunque el vigente monarca mantuvo el control con una llave al cuello y un nuevo codazo, so contrincante logró escapar y estuvo cerca de sorprenderlo con un toque de espaldas.

KC Navarro recuperó terreno después de esquivar una carga en la esquina, lo que le sirvió para estrellar a su rival contra los protectores y le aplicó un Satellite DDT. El aspirante volvió a buscar la cuenta de tres, pero el campeón levantó el hombro cuando el árbitro marcaba dos.

El combate entró en una serie de contragolpes. Nemeth evitó el Blessing in Disguise, mientras Navarro esquivó una super patada y respondió con otra cobertura. El campeón logró salir y envió al retador contra el poste metálico, aunque Navarro volvió a resistir el intento de toque de espaldas.

KC Navarro conectó después una Powerbomb y posteriormente un Famouser, movimientos que tampoco fueron suficientes para terminar la lucha. Nemeth respondió con una super patada, pero el rival volvió a levantar el hombro antes de la tercera palmada, prolongando el combate estelar de Impact y generando gran expectación por parte de los aficionados.

El retador tuvo una de sus oportunidades más claras en la recta final. KC golpeó la espalda de Nic con una Dropkick, conectó el 305 y completó la secuencia con un Code Red. La cobertura quedó nuevamente en dos, pese a que el campeón había recibido tres movimientos de manera consecutiva.

Navarro preparó otro Blessing in Disguise con la intención de cerrar la lucha, pero Nemeth anticipó el ataque. El hermano mayor de la dinastía respondió con el Danger Zone y aseguró la cuenta de tres, resultado con el que retuvo el Campeonato Mundial de TNA.

Con esta victoria, Nic Nemeth continúa al frente de la división principal de TNA Wrestling, mientras que KC Navarro quedó cerca de conquistar el título después de resistir los principales ataques del campeón y generar varias oportunidades de victoria durante el combate. La lucha generó mucha emoción sobre el cuadrilátero, por lo que se espera que sea una rivalidad que siga creciendo dentro de la compañía.

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