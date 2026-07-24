Abreu compara a Gilberto Mora con Messi, Ronaldinho, Forlán y Cavani: “Es uno de ellos”

Sebastián Abreu habló sobre la proyección de Gilberto Mora y destacó su mentalidad tras su participación en el Mundial 2026

El Loco Abreu compara a Gil Mora con Messi y Ronaldinho | Imago 7

Sebastián Abreu aseguró que el Mundial 2026 no modificó la percepción que ya tenía sobre Gilberto Mora. El entrenador de Xolos de Tijuana explicó que su experiencia junto a futbolistas como Lionel Messi, Ronaldinho, Diego Forlán y Edinson Cavani le permitió identificar desde antes las condiciones del mediocampista mexicano.

“Yo no necesitaba del Mundial para corroborarlo y confirmarlo. Entrené con Messi, con Forlán, con Cavani, con Ronaldinho; no tengo que andar esperando un Mundial, esto es experiencia de vida. Gracias a Dios el fútbol me dio la posibilidad de estar con los mejores y este pibe es uno de ellos. Lo único que me deja tranquilo es que ahora confirmo lo que internamente sabíamos que teníamos”, declaró.

Abreu también habló sobre el impacto que la proyección de Mora está teniendo en Tijuana. El técnico señaló que la situación del futbolista beneficia al club y al resto del plantel, debido a la atención que genera el mediocampista y al interés que ha despertado en distintos mercados. “En lo personal estoy contento de, humildemente desde este lado, ir ayudando al club en esa etapa también de poder consolidar jugadores y que puedan ser transferibles y que sean transferibles en muy buen dinero”, explicó.

El estratega mencionó que Mora representa un caso que puede favorecer la visibilidad de Xolos, al tiempo que destacó que el trabajo del entrenador consiste en acompañar el desarrollo del jugador sin interferir en sus condiciones. “Tenemos claramente esta excepcionalidad que es la de Gil, que por lo que se habla lo están evaluando en muchos millones y es muy bueno para el club porque es visibilidad. Todo lo que se habla son cosas positivas para el club, para la ciudad y para cada integrante de este plantel, porque de rebote Gil nos hace que nos miren a todos”, señaló.

Abreu rechazó que su labor sea la responsable del fútbol que ha mostrado Mora y atribuyó el protagonismo al propio jugador. “Van a decir: ‘Qué bien el Loco como entrenador, ¿cómo lo hace jugar así?’. No, el fútbol es de él, la magia es de él. Lo único que uno trata de hacer es no estorbar en ese fútbol que él tiene”, afirmó.

El entrenador también destacó la manera en que Mora ha manejado la atención que ha recibido después de su participación en el Mundial. De acuerdo con Abreu, el mediocampista mantiene sus objetivos y no ha cambiado su forma de trabajar pese a las cifras que se han mencionado sobre su posible valor en el mercado.

“Él tiene su zanahoria delante, sabe a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, no está confundido, no está mareado, disfruta del día a día, disfruta del entrenamiento, disfruta de jugar, quiere jugar más, lo tenemos que ir frenando nosotros”, comentó. Y agregó: “Todo lo que se habla y todo lo que se dice y todos los números y dólares que corren por arriba de él no lo modifican en su objetivo y en su mentalidad”.

Gilberto Mora estará convocado ante León

Después de algunos días de descanso tras su participación en el Mundial y de no estar disponible en la jornada 1 contra Tigres, Gilberto Mora volverá a estar a disposición de Xolos para el siguiente compromiso frente a León.

Abreu confirmó que el mediocampista formará parte de la convocatoria, aunque no adelantó si comenzará el partido como titular o si esperará su oportunidad desde la banca. “Sí, estará en el plantel, convocado con los 21. Ya lo vamos a tener a disposición”, explicó el entrenador.

Javier Gandolfi volverá a Tijuana como rival

Por último, Sebastián Abreu fue cuestionado sobre el enfrentamiento contra Javier Gandolfi, quien fue capitán e integrante de la historia de Xolos y ahora dirigirá al equipo rival. El uruguayo explicó que, desde su perspectiva, el partido no le genera una sensación particular, aunque reconoció que la presencia de Gandolfi como adversario puede tener un significado distinto para el club y sus aficionados.

“No, a mí no. Al club y al aficionado seguramente sí, estarán con sentimientos encontrados porque claramente es un ídolo del club, capitán, histórico en ese primer título, y tenerlo ahora como rival seguramente genera sensaciones diferentes”, concluyó.