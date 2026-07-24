México apunta al liderato del medallero en Santo Domingo 2026 pese a ajustes en disciplinas

Pese a la eliminación de tres pruebas en clavados, el objetivo es conquistar su decimocuarta corona regional. Además, el equipo de tiro con arco intentará igualar las diez medallas obtenidas en la edición previa

México inicia el reto por su 14º título en los Centroamericanos 2026. Imago 7

México iniciará su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con el objetivo de terminar en el primer lugar del medallero general y conquistar por decimocuarta ocasión la cima de la competencia regional. La delegación tricolor llega con aspiraciones amplias, aunque algunos cambios en el programa podrían modificar la proyección de preseas respecto a la edición anterior.

Una de las principales dificultades apareció en clavados, disciplina en la que México suele ocupar los primeros puestos. Tres pruebas fueron retiradas del calendario, situación que representa tres oportunidades menos de medalla para el equipo nacional y que podría afectar directamente la cantidad de oros contemplados antes del comienzo de los Juegos.

“Que México se pueda llevar el primer lugar general. También ha habido una cierta dificultad, por ejemplo, en Clavados, que México es potencia, el día de hoy tres pruebas se han caído. Esas tres pruebas son tres medallas menos para México y probablemente de oro. Entonces, se está tratando de luchar, de pelear por algunas pruebas que en la mesa, en la junta técnica previo de la competencia, que se puedan rescatar y mientras menos pruebas se eliminen, México tiene posibilidades de más medallas. Por eso el pronóstico comparado con la edición pasada de esta puede variar en el número de medallas. No estamos enfocando en el medallero general y la idea es que México pues se lleve el medallero general de esta edición y que sea la número 14 que México gane”, afirmó Rommel Pacheco, director nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El pronóstico de medallas podría variar en comparación con San Salvador 2023, pero el objetivo institucional se mantiene: encabezar el medallero general. La delegación mexicana priorizará el resultado colectivo y el rendimiento en las disciplinas donde históricamente ha tenido presencia constante en el podio.

Tiro con arco busca repetir las 10 medallas de San Salvador 2023

El tiro con arco mexicano comenzará su actividad este viernes con las rondas de clasificación en las modalidades recurvo y compuesto. La federación de la especialidad tiene como meta igualar las 10 medallas conseguidas hace tres años en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Gabriel Ramos, presidente de la federación, reconoció que el nivel regional ha aumentado y que México enfrentará una competencia cerrada. Colombia aparece como uno de los rivales principales, mientras Guatemala y El Salvador han fortalecido sus programas y llegan con mayores aspiraciones.

“Ha subido mucho el nivel. A ver, yo siempre lo he dicho, aquí no regalan nada, nada es fácil. Estamos aquí para competir. Colombia es un rival bastante fuerte y Guatemala y El Salvador han subido muchísimo el nivel y lógicamente pues ahora también en el compuesto ellos están buscando este gran sueño que es estar en los primeros Juegos Olímpicos para el compuesto. Así es que va a ser una competencia fuerte para nosotros, pero pues estamos aquí para competir. Finalmente, si aspiramos a llegar a Los Angeles y a tener un buen resultado, tenemos que empezar aquí”.

La modalidad de arco compuesto tendrá un interés adicional debido al proceso rumbo a su incorporación olímpica. Varias delegaciones trabajan para posicionar a sus atletas de cara a Los Angeles 2028, por lo que la competencia centroamericana servirá como una primera referencia dentro del nuevo ciclo.

México afrontará así el inicio de los Juegos con dos objetivos paralelos: mantener su dominio regional y utilizar la competencia como plataforma rumbo a Los Angeles 2028. El desempeño en clavados, tiro deportivo y tiro con arco será determinante para sus posibilidades de alcanzar nuevamente el primer lugar del medallero.

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