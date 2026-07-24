Los Bravos remontan ante Diablos y se quedan con la serie en León

León cerró el juego con la victoria 8-6 y aseguró la serie en casa ante los Diablos Rojos del México, después de remontar una desventaja de cuatro carreras

Los Bravos de León se quedaron con la serie en casa ante los Diablos Rojos del México al imponerse 8-6 en el segundo juego, en un encuentro que comenzó con una ventaja de cuatro carreras para la visita y terminó con la remontada de la novena local.

Los Diablos Rojos tomaron la ventaja en la primera entrada. Carlos Sepúlveda conectó doblete y anotó con un batazo de dos bases de Robinson Canó. Después, Jon Singleton recibió base por bolas y Julián Ornelas conectó un cuadrangular de tres carreras para colocar a México arriba 4-0.

Los Bravos respondieron en la parte baja del segundo episodio. Gabriel Cancel conectó sencillo y Connor Panas siguió con un cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central, con lo que León redujo la diferencia a 4-2.

México volvió a producir en la tercera entrada. Luis Liberato conectó sencillo y avanzó a segunda base tras un error defensivo. Franklin Barreto recibió base por bolas y, después de que Moisés Gutiérrez también se embasara, Juan Carlos Gamboa conectó un elevado de sacrificio que permitió la anotación de Liberato. Los Diablos tomaron una ventaja de 5-2.

La respuesta de León llegó en la cuarta entrada. Connor Panas conectó sencillo y Carlos Martínez recibió base por bolas. Alejandro Mejía pegó doblete y produjo dos carreras para acercar a los Bravos 5-4. Después, Jimmy Kerrigan conectó otro doblete y permitió la anotación de Mejía para empatar el encuentro.

La remontada continuó con Dairon Blanco. El jardinero de los Bravos conectó un elevado de sacrificio que permitió que Jimmy Kerrigan anotara la quinta carrera de León. Con esa jugada, los locales tomaron la ventaja 6-5.

León amplió la diferencia en la sexta entrada. Dairon Blanco conectó doblete y avanzó a tercera, aunque Jermaine Palacios fue puesto fuera en home tras el tiro de Julian Ornelas. Luis Medina recibió un pelotazo y Esteban Quiroz conectó sencillo para producir la carrera que colocó el marcador 7-5.

La ofensiva de los Bravos continuó. Gabriel Cancel conectó un sencillo que permitió la anotación de Luis Medina y colocó a Esteban Quiroz en segunda base. León sumó otra carrera y aumentó la ventaja a 8-5.

Los Diablos Rojos respondieron en la séptima entrada. Luis Liberato conectó sencillo y Franklin Barreto siguió con otro imparable para colocar corredores en circulación. Moisés Gutiérrez bateó para doble matanza; sin embargo, Luis Liberato anotó en la jugada, mientras Franklin Barreto fue puesto fuera en segunda. México redujo la diferencia a 8-6.

A partir de ese momento, los lanzadores de León evitaron que los Diablos volvieran a producir. México dejó corredores en circulación en los episodios siguientes, pero no consiguió otra carrera. Los Bravos tampoco aumentaron la ventaja, aunque conservaron el control del encuentro. En la novena entrada, Luis Liberato recibió base por bolas, pero Julián Ornelas se ponchó y Franklin Barreto y Moisés Gutiérrez fueron retirados con líneas de out.

León cerró el juego con la victoria 8-6 y aseguró la serie en casa ante los Diablos Rojos del México, después de remontar una desventaja de cuatro carreras y sostener la ventaja en los últimos episodios.

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