Checo Pérez enfrenta uno de los mayores retos de Zandvoort: la temida curva 3 del circuito

Hugenholtzbocht combina un peralte de hasta 19 grados con distintas líneas de carrera y un muro cercano que aumenta la dificultad para los pilotos

Checo Pérez, listo para el GP de Países Bajos | Reuters

El Gran Premio de Países Bajos marcará el regreso de la Fórmula 1 después del parón veraniego y pondrá nuevamente a Sergio ‘Checo’ Pérez y al resto de los pilotos frente a las particularidades de Zandvoort. El trazado cuenta con 14 curvas y únicamente dos se recorren con el acelerador a fondo, pero una de las zonas que más atención concentra es la curva 3, conocida como Hugenholtzbocht. Su peralte pasa de 4.5 grados en la parte inferior hasta 19 grados en la superior, característica que permite distintas trazadas y obliga a los pilotos a decidir qué línea utilizar. Max Verstappen incluso bromeó años atrás sobre la dificultad de pronunciar su nombre al decir: “Pídeles que repitan ese nombre”.

La exigencia de Hugenholtzbocht no se limita a su configuración. El muro se encuentra cerca de la pista y cualquier error puede terminar en contacto, como ocurrió con Oscar Piastri durante la segunda práctica libre de 2023. “Esperas que haya agarre cuando entras en el peralte, quizá fui un poco ambicioso. Pero sí, sin duda es complicado”, explicó entonces el australiano. La curva volverá a ser uno de los puntos a seguir durante el GP de Países Bajos 2026, que contará con formato sprint y reducirá a una sola sesión de prácticas el tiempo disponible para que Checo Pérez y los demás pilotos ajusten sus autos antes de las sesiones competitivas. Lee la nota completa.

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