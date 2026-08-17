Gran Premio de Países Bajos 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 regresa del receso de verano con actividad del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, donde Sergio Pérez volverá a pista con Cadillac

Gran Premio de Países Bajos 2026 F1 en vivo | Claro Sports

La Fórmula 1 regresa a la actividad después de la pausa de verano con el Gran Premio de Países Bajos 2026, programado del viernes 21 al domingo 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort. La cita tendrá formato sprint por primera vez en su historia y será, de acuerdo con el calendario actual, la última edición del evento antes de la salida de Zandvoort de la programación de 2027.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, el fin de semana también marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada con Cadillac después del cambio en la dirección del equipo. Marcin Budkowski tomó el lugar de Graeme Lowdon como jefe de la escudería antes del regreso a las pistas, por lo que el mexicano afrontará en Países Bajos la primera fecha bajo esta nueva estructura.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Países Bajos 2026 de la Fórmula 1?

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Debido al formato sprint, únicamente habrá una sesión de entrenamientos libres. La Práctica Libre 1 se disputará el viernes 21 de agosto a las 04:30 horas, tiempo del centro de México. Ese mismo día, a las 08:30 horas, se realizará la clasificación sprint, compuesta por las sesiones SQ1, SQ2 y SQ3, que determinarán la parrilla de salida para la carrera corta del sábado.

México: 04:30 horas

04:30 horas Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30 horas

04:30 horas Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30 horas

05:30 horas Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / República Dominicana: 06:30 horas

06:30 horas Argentina: 07:30 horas

07:30 horas Uruguay / Paraguay: 07:30 horas

¿A qué hora es la sprint qualy del GP de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1?

La sprint qualy, también conocida como clasificación sprint, tendrá lugar el viernes 21 de agosto a las 08:30 horas, tiempo del centro de México. La sesión estará dividida en SQ1, SQ2 y SQ3 y será la encargada de definir el orden de salida para la carrera corta del sábado, sin determinar la pole position oficial para el Gran Premio.

México: 08:30 h

08:30 h Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:30 h

08:30 h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:30 h

09:30 h Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / República Dominicana: 10:30 h

10:30 h Argentina: 11:30 h

11:30 h Uruguay / Paraguay: 11:30 h

¿A qué hora es la Sprint Race del GP de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1?

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La Sprint Race de Zandvoort comenzará el sábado 22 de agosto a las 04:00 horas, tiempo del centro de México. Será la quinta fecha con este formato durante la temporada 2026 y permitirá a los pilotos sumar puntos antes de disputar, unas horas más tarde, la clasificación que establecerá la parrilla para la carrera principal.

México: 04:00 h

04:00 h Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:00 h

04:00 h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:00 h

05:00 h Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / República Dominicana: 06:00 h

06:00 h Argentina: 07:00 h

07:00 h Uruguay / Paraguay: 07:00 h

¿A qué hora es la clasificación para del GP Países Bajos 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Países Bajos se disputará el sábado 22 de agosto a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. Esta sesión contará con las tradicionales Q1, Q2 y Q3 y definirá tanto la pole position como las posiciones de salida para el domingo.

México: 08:00 h

08:00 h Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00 h

08:00 h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00 h

09:00 h Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / República Dominicana: 10:00 h

10:00 h Argentina: 11:00 h

11:00 h Uruguay / Paraguay: 11:00 h

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Países Bajos 2026?

La carrera principal está programada para el domingo 23 de agosto a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. El Circuito de Zandvoort tiene una longitud de 4.259 kilómetros y cuenta con 14 curvas, además de sectores peraltados que forman parte de las principales características del trazado neerlandés.

México: 07:00 h

07:00 h Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00 h

07:00 h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00 h

08:00 h Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / República Dominicana: 09:00 h

09:00 h Argentina: 10:00 h

10:00 h Uruguay / Paraguay: 10:00 h

El Gran Premio de Países Bajos también significará, de acuerdo con la programación actual, la última visita de la Fórmula 1 a Zandvoort antes de su salida del calendario en 2027. Max Verstappen ha ganado tres veces desde el regreso de la prueba en 2021, mientras Lando Norris se impuso en 2024 y Oscar Piastri lo hizo en 2025.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?

En México, todas las sesiones del Gran Premio de Países Bajos podrán seguirse mediante F1 TV, además de las opciones disponibles para suscriptores de sistemas como Izzi y Sky. En otros países de Latinoamérica, las alternativas incluyen Disney+ Premium y las señales de ESPN, dependiendo del territorio, además del propio servicio oficial de Fórmula 1.

La actividad comenzará el viernes con la práctica a las 04:30 y la sprint qualy a las 08:30; continuará el sábado con la Sprint Race a las 04:00 y la clasificación a las 08:00, y concluirá el domingo con la carrera a las 07:00 horas. Checo Pérez afrontará así el regreso de la temporada con Cadillac en uno de los seis fines de semana sprint previstos para la Fórmula 1 en 2026.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Ronda Gran Premio Circuito Fechas R12 Países Bajos Zandvoort 21 – 23 de agosto R13 Italia Monza 4 – 6 de septiembre R14 España Circuito Urbano de Madrid 11 – 13 de septiembre R15 Azerbaiyán Bakú 24 – 26 de septiembre R16 Singapur Marina Bay 9 – 11 de octubre R17 Estados Unidos Circuito de las Américas 23 – 25 de octubre R18 México Autódromo Hermanos Rodríguez 30 de octubre – 1 de noviembre R19 Brasil Interlagos 6 – 8 de noviembre R20 Las Vegas Las Vegas Strip 19 – 21 de noviembre R21 Qatar Lusail 27 – 29 de noviembre R22 Abu Dhabi Yas Marina 4 – 6 de diciembre

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