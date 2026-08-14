Max Verstappen presenta casco especial para despedir el GP de Países Bajos en Fórmula 1

Zandvoort celebrará del 21 al 23 de agosto su última carrera de Fórmula 1 antes de salir del calendario en 2027, tras concluir su acuerdo vigente

Verstappen despedirá a Zandvoort con un casco especial | @redbullracing

Max Verstappen prepara una despedida especial para una de las citas que ha marcado su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull presentó el casco que utilizará en el Gran Premio de Países Bajos 2026, última edición de la carrera en Zandvoort antes de su salida del calendario, con un diseño que funciona como homenaje a su país y a los aficionados que lo han acompañado en sus participaciones como local.

El cuatro veces campeón del mundo dejará de lado su decoración habitual para competir con una pieza dominada por los colores blanco y azul. El concepto está inspirado en la tradicional cerámica de Delft, uno de los elementos culturales más reconocibles de Países Bajos, por lo que Verstappen llevará una referencia directa a sus raíces durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto.

El casco cuenta con motivos florales y distintos detalles ornamentales en azul distribuidos principalmente en su zona inferior. La imagen se complementa con los elementos comerciales habituales de Oracle y Red Bull en la parte frontal. El característico león asociado a Verstappen también forma parte de la decoración y aparece integrado en la zona superior del casco, conservando una de las señas de identidad del neerlandés.

La elección del diseño adquiere un significado mayor debido a lo que ocurrirá con Zandvoort después de esta temporada. El Gran Premio de Países Bajos dejará de formar parte del calendario de Fórmula 1 en 2027, luego de que los organizadores acordaran previamente una extensión de contrato por un año y decidieran no buscar un compromiso de mayor duración con el campeonato.

El homenaje de Max Verstappen a Zandvoort

Verstappen mostró públicamente el casco a través de sus redes sociales y acompañó las imágenes con un mensaje breve dirigido al circuito y a su público. “Para mi última carrera en casa. Gracias Zandvoort”, escribió el piloto de Red Bull al presentar una pieza diseñada específicamente para una fecha que tendrá una carga emocional distinta a las ediciones anteriores.

La respuesta de los seguidores fue inmediata. La publicación con la presentación del diseño superaba los 305 mil “me gusta”, mientras que otra publicación relacionada con el homenaje acumulaba más de 76 mil. Los aficionados destacaron tanto la estética del casco como el significado de despedir una carrera que se convirtió en uno de los escenarios más identificados con Verstappen.

La propia cuenta oficial del Gran Premio de Países Bajos se sumó a las reacciones y reconoció lo que ha representado contar con Verstappen en la parrilla de Zandvoort. La relación entre ambos tomó especial relevancia desde el regreso de la carrera al calendario, impulsada por la presencia de uno de los pilotos más populares de la categoría. La edición de 2026 cerrará así un capítulo reciente de la Fórmula 1 neerlandesa con su principal figura nuevamente como protagonista.

Para Max Verstappen el fin de semana llegará en circunstancias deportivas diferentes a las de sus temporadas de dominio. El piloto de Red Bull se encuentra en la sexta posición del Campeonato Mundial de Pilotos con 109 puntos y está a 110 unidades del líder, Kimi Antonelli, de acuerdo con la situación del campeonato reportada antes de la carrera en Zandvoort.

Red Bull tampoco atraviesa la misma posición de años anteriores dentro del Campeonato de Constructores. La escudería ocupa el cuarto puesto con 177 puntos, por lo que la última visita a Países Bajos también representa una oportunidad para conseguir un resultado importante durante una temporada en la que el equipo ha tenido que perseguir a sus principales rivales.

El componente deportivo convivirá inevitablemente con el sentimental. El circuito neerlandés se prepara para recibir por última vez, al menos dentro del calendario confirmado para el futuro inmediato, a la máxima categoría del automovilismo. Verstappen llegará acompañado nuevamente por una afición local que ha convertido las tribunas de Zandvoort en uno de los ambientes más reconocibles de la Fórmula 1.

El casco especial será algo más que un cambio de imagen para un fin de semana de competencia. La cerámica de Delft, los colores blanco y azul y las referencias personales de Verstappen conforman un homenaje a Países Bajos antes de la despedida de Zandvoort. Después de varias temporadas corriendo frente a su público, el neerlandés tendrá una última oportunidad de buscar un resultado destacado en casa, ya que no triunfa en dicha pista desde el 2023 y después de imponerse ahí durante tres años seguidos.

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