Gran Premio de México F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy
Lewis Hamilton parte desde la pole position, Kimi Antonelli busca el título mundial y Checo Pérez afronta su carrera número 300 en la Fórmula 1 con Cadillac
¡KIMI ANTONELLI ESTÁ A UN PASO DE HACER HISTORIA EN MÉXICO! El piloto italiano de Mercedes llega como líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y necesita terminar en la novena posición o mejor para asegurar matemáticamente el título de 2026. Antonelli arrancará desde el cuarto puesto después de la penalización de Max Verstappen, por lo que tendrá una oportunidad de conquistar su primera corona en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡El campeonato podría definirse este domingo!
¡LEWIS HAMILTON QUIERE CORONAR SU GRAN FIN DE SEMANA CON FERRARI! El británico consiguió su primera pole position con la escudería italiana después de marcar un tiempo de 1:16.514, apenas nueve milésimas por delante de George Russell. Charles Leclerc saldrá tercero, por lo que Ferrari tendrá dos monoplazas entre los tres primeros lugares. ¡La batalla por la victoria promete emociones desde la primera curva del Autódromo Hermanos Rodríguez!
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de México F1 2026? Transmisión TV y online
El Gran Premio de México 2026 podrá verse en vivo por Canal 5 en televisión abierta y Sky Sports mediante televisión de paga. La carrera también estará disponible a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, que ofrece acceso a la transmisión y herramientas de seguimiento de los pilotos. La bandera verde está programada para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del Gran Premio de México 2026, con las posiciones de Checo Pérez, los cambios de liderato, las estrategias de neumáticos, las entradas a pits, los incidentes de carrera y los resultados actualizados. La atención estará puesta tanto en la pelea por la victoria como en la posibilidad de que Kimi Antonelli conquiste el título mundial ante los aficionados mexicanos.
¡EL HERMANOS RODRÍGUEZ RETUMBA CON EL GRITO DE “CHECO, CHECO, CHECO”! Sergio Pérez vive un momento especial durante el desfile de pilotos del Gran Premio de México 2026. El tapatío recibe a su familia en el centro de la zona del estadio, donde miles de aficionados comienzan a corear su nombre en una ovación que se extiende por las tribunas. ¡La afición mexicana se entrega a Checo en la celebración de sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1!
¡CHECO PÉREZ DESATA LA LOCURA EN LA ZONA DEL ESTADIO! El piloto mexicano baja de la plataforma durante el desfile previo al Gran Premio de México 2026 para acercarse a los aficionados que llenan las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez. En medio de una ovación, Checo confiesa al público que los extrañó el año pasado, cuando estuvo ausente de la Fórmula 1. El tapatío celebra sus 300 Grandes Premios con una muestra de cariño de la afición mexicana. ¡El reencuentro de Checo con su gente se convierte en uno de los momentos del día!
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de México?
Charles Leclerc fue el piloto más rápido de las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de México 2026. El representante de Ferrari encabezó la FP1 con un tiempo de 1:18.128 y repitió en la FP2 con 1:17.827, seguido en esta última por Lando Norris y George Russell. El rendimiento del monegasco permitió que Ferrari llegara como uno de los equipos a seguir durante la clasificación.
Lando Norris respondió durante las Prácticas Libres 3 y se quedó con el mejor tiempo de la sesión al registrar 1:17.600, apenas una milésima por delante de Kimi Antonelli. Charles Leclerc terminó tercero, a 0.117 segundos, mientras Checo Pérez no pudo marcar una vuelta cronometrada debido a un cambio preventivo de unidad de potencia realizado por Cadillac.
La clasificación terminó con Lewis Hamilton en lo más alto de la tabla gracias a su vuelta de 1:16.514, que le permitió conseguir su primera pole position con Ferrari. George Russell quedó segundo y Charles Leclerc tercero. Max Verstappen terminó cuarto en la Qualy, pero una penalización lo hizo retroceder al quinto puesto de salida, por detrás de Antonelli.
¡EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ SE RINDE ANTE CHECO PÉREZ! Comienza el tradicional desfile de pilotos previo al Gran Premio de México 2026 y Sergio ‘Checo’ Pérez recibe una ovación de la afición mexicana, que celebra sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1. Las tribunas del circuito capitalino se llenan de aplausos y gritos de apoyo para el tapatío, quien vivirá una jornada especial con Cadillac. ¡Checo festeja un nuevo capítulo de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo frente a su gente!
¿A qué hora inicia el Gran Premio de México 2026 hoy 1 de noviembre y quién tiene la pole?
La carrera del Gran Premio de México 2026 comenzará este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los pilotos tendrán que completar 71 vueltas al circuito de 4.304 kilómetros, para recorrer una distancia total de aproximadamente 305.3 kilómetros.
Lewis Hamilton saldrá desde la pole position tras registrar una vuelta de 1:16.514 durante la clasificación del sábado, con una diferencia de apenas nueve milésimas sobre George Russell, quien ocupará el segundo puesto de la parrilla. Charles Leclerc arrancará tercero, seguido por Kimi Antonelli y Max Verstappen, este último sancionado con una posición por un incidente durante las prácticas libres.
Checo Pérez iniciará desde la posición 20, por delante de Valtteri Bottas y Liam Lawson, después de las modificaciones aplicadas a la parrilla. El mexicano había clasificado en el puesto 21, pero ganó una posición tras la descalificación del piloto de Racing Bulls por una infracción técnica detectada después de la Q2. El tapatío buscará aprovechar la arrancada para recuperar lugares.
¡Llegó el día del Gran Premio de México 2026! El Autódromo Hermanos Rodríguez recibe este domingo 1 de noviembre una nueva carrera de Fórmula 1, con 22 pilotos que buscarán la victoria en un circuito que tendrá la atención de la afición mexicana. Lewis Hamilton partirá desde la pole position después de dominar la clasificación del sábado, mientras George Russell y Charles Leclerc intentarán disputar el primer lugar desde las posiciones de adelante.
Sergio ‘Checo’ Pérez será uno de los protagonistas de la jornada en su carrera número 300 dentro de la Fórmula 1, aunque tendrá que buscar una remontada desde la parte trasera de la parrilla. El piloto mexicano de Cadillac afrontó problemas mecánicos durante el fin de semana y quedó eliminado en la Q1. Además, Kimi Antonelli llega con la posibilidad de conquistar su primer Campeonato Mundial de Pilotos, por lo que el Gran Premio de México podría definir el título de la temporada 2026.