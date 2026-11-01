Gran Premio de México F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy

¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de México?

Charles Leclerc fue el piloto más rápido de las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de México 2026. El representante de Ferrari encabezó la FP1 con un tiempo de 1:18.128 y repitió en la FP2 con 1:17.827, seguido en esta última por Lando Norris y George Russell. El rendimiento del monegasco permitió que Ferrari llegara como uno de los equipos a seguir durante la clasificación.

Lando Norris respondió durante las Prácticas Libres 3 y se quedó con el mejor tiempo de la sesión al registrar 1:17.600, apenas una milésima por delante de Kimi Antonelli. Charles Leclerc terminó tercero, a 0.117 segundos, mientras Checo Pérez no pudo marcar una vuelta cronometrada debido a un cambio preventivo de unidad de potencia realizado por Cadillac.

La clasificación terminó con Lewis Hamilton en lo más alto de la tabla gracias a su vuelta de 1:16.514, que le permitió conseguir su primera pole position con Ferrari. George Russell quedó segundo y Charles Leclerc tercero. Max Verstappen terminó cuarto en la Qualy, pero una penalización lo hizo retroceder al quinto puesto de salida, por detrás de Antonelli.