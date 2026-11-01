Muere bebé del Komander, el cantante regional rompió el silencio tras el funeral de su hijo

Alfredo Ríos compartió imágenes de la despedida de José Eliseo y le dedicó una canción de su repertorio

El Komander despide a su bebé tras su muerte. | @soyelkomander1

El cantante de regional mexicano Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, enfrenta la muerte de su hijo José Eliseo Ríos Ávila, quien tenía apenas unos meses de nacido. La noticia se dio a conocer el viernes 30 de octubre de 2026, a través de las redes sociales del intérprete, donde compartió una fotografía en la que aparece con el pequeño en brazos.

Tras el fallecimiento, El Komander publicó imágenes del funeral de su bebé y un mensaje de despedida que compartió con sus seguidores. El artista también recurrió a una canción de su repertorio para recordar a José Eliseo, mientras familiares, compañeros de trabajo y seguidores expresaron sus condolencias.

El intérprete de corridos, originario de Culiacán, Sinaloa, había mantenido parte de su vida familiar fuera de los reflectores. Sin embargo, la pérdida de su hijo lo llevó a compartir algunos momentos de la ceremonia funeraria, entre ellos los arreglos florales y la liberación de globos blancos en memoria del menor.

¿Qué le pasó al bebé del Komander? Esto sabemos

José Eliseo Ríos Ávila falleció el viernes 30 de octubre de 2026, según la información difundida por el cantante y su equipo de trabajo. Hasta este domingo 1 de noviembre, no se han revelado las causas de la muerte del bebé, por lo que se desconocen las circunstancias médicas que provocaron su fallecimiento.

La noticia fue confirmada mediante una esquela publicada en las plataformas digitales de El Komander. En el comunicado, sus representantes lamentaron la pérdida de José Eliseo y expresaron su solidaridad con el cantante y su familia. También solicitaron comprensión y respeto durante el duelo.

Como consecuencia de la situación familiar, El Komander canceló una presentación que tenía programada para el sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León. Su equipo informó que el intérprete no se encontraba en condiciones de cumplir con el compromiso y ofreció disculpas a las personas que tenían previsto asistir al espectáculo.

Así se despidió el Komander de su pequeño hijo: “Te amamos mijo. Gracias por todo”

El sábado 31 de octubre, Alfredo Ríos compartió en sus historias de Instagram fotografías y videos del funeral de José Eliseo. En las imágenes aparecieron coronas de rosas blancas, arreglos florales con detalles azules y una figura de un ángel elaborada con flores. El cantante acompañó una de las publicaciones con las palabras: “Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho”.

En otro video, los asistentes a la ceremonia soltaron globos blancos hacia el cielo como parte de la despedida. Junto a esa grabación, El Komander escribió: “Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”, uno de los mensajes que difundió después de dar a conocer el fallecimiento de su hijo.

Además, el cantante eligió el tema “Descansa mi amor”, incluido en su álbum Cazado, publicado en 2014, para despedir a José Eliseo. La composición aborda la pérdida de un ser querido, los recuerdos que permanecen después de su muerte y el deseo de encontrar consuelo ante la ausencia. La publicación también incluyó un mensaje religioso dedicado al pequeño.

La despedida provocó reacciones entre seguidores y representantes del regional mexicano, quienes enviaron mensajes de apoyo a la familia. Hasta el momento, El Komander no ha compartido más información sobre las causas del fallecimiento de José Eliseo, mientras continúa el duelo por la pérdida de su hijo.