¿Qué personaje podría ser eliminado de Quién es la Máscara 2026, hoy 1 de noviembre?

La cuarta semana de ¿Quién es la Máscara 2026? podría dejar una estrella eliminada para la velada de este 1 de noviembre previo al Día de Muertos

¿Quién será el próximo eliminado de Quién es la Máscara 2026? | X:@eslamascara

El cuarto capítulo de ¿Quién es la Máscara 2026? tendrá un toque especial con motivo del Día de Muertos, una temática que dará un ambiente diferente a la competencia, pero que no cambiará las reglas del juego: al final de la noche habrá un eliminado. La lucha por conservar su lugar en el reality show promete grandes emociones este domingo 1 de noviembre, con los rumores que colocan a Octavia Ventosa y Caco Mixle en la cuerda floja. Sin embargo, una sorpresa podría cambiar el rumbo de la emisión y poner a prueba, una vez más, el ingenio de los espectadores para descubrir quién se esconde detrás de cada personaje.

Este personaje podría ser eliminado hoy 1 de noviembre de ¿Quién es la Máscara 2026?

¿Quién es la Máscara 2026? tendrá una emisión especial este domingo 1 de noviembre con el especial de Día de Muertos, un capítulo que podría traer consigo las primeras sorpresas y despedidas de esta nueva fase. De acuerdo con las pistas que aparecen en los avances del programa, Octavia Ventosa y Caco Mixle estarían en riesgo de eliminación, por lo que ambos personajes podrían perder su lugar en la competencia y revelar la identidad de los famosos que se ocultan detrás de sus disfraces.

En el primer bloque de enfrentamientos, Octavia Ventosa se medirá ante Carmela Tarantela y Alex Loro. Sin embargo, este último tendría asegurada su continuidad, pues aparece en los promocionales del especial dedicado al espacio exterior. Esta pista dejaría a Octavia y Carmela como las posibles candidatas a la eliminación, aunque todo apunta a que sería Ventosa quien tendría que despedirse del anonimato. Por otro lado, en el segundo enfrentamiento, Caco Mixle, Dr. Kabum y Patito Feo buscarán avanzar a la siguiente ronda. Este último también tendría su lugar asegurado, ya que aparece en los avances del especial de bodas, por lo que Caco Mixle podría ser el segundo desenmascarado de la noche.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre estas posibles salidas, las pistas de los promocionales apuntarían a que Octavia Ventosa y Caco Mixle serían los dos personajes eliminados del especial de Día de Muertos. Además, las expresiones de sorpresa de Mauricio Ochmann y Juanpa Zurita ante la identidad de uno de los participantes anticiparían una revelación inesperada. ¿Se cumplirán las predicciones o habrá alguna sorpresa que cambie el rumbo de la competencia?

¿Quién es la Máscara 2026?: Horario y dónde ver en vivo

El reality show ¿Quién es la Máscara? 2026 mantiene su cita semanal con el público a través de Las Estrellas, con transmisiones a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Aunque el programa cuenta con un horario establecido, algunas emisiones podrían presentar ajustes, por lo que conviene estar atento a la programación oficial para no perderse ninguna revelación de esta temporada.

Para quienes prefieren seguir cada detalle desde otras plataformas, ViX ofrece la posibilidad de disfrutar los episodios en vivo y consultar las repeticiones, mientras que en Estados Unidos la transmisión corre a cargo de Univision. Además, en Claro Sports puedes encontrar toda la información sobre el reality, sus participantes y las identidades que salen a la luz semana tras semana en el programa que pone a prueba tus habilidades de detective para intentar descubrir qué celebridad se esconde detrás de cada máscara.

¿Quién es la Máscara 2026? Todos los personajes y cuáles han sido eliminados

La cuarta semana de competencia de ¿Quién es la Máscara? 2026 está a punto de entrar en su momento más crítico y el reality ya suma cinco celebridades eliminadas: René Casados, Latin Lover, Verónica Montes, Vanessa Huppenkothen y Alejandra Barros. La temporada arrancó con revelaciones inesperadas y despedidas que sorprendieron al público, mientras 13 estrellas permanecen en la contienda con la misión de llegar hasta la gran final. Sin embargo, el camino no será sencillo, pues los investigadores afinan cada vez más sus teorías y ponen a prueba sus habilidades para descubrir las identidades ocultas detrás de cada personaje.

Las primeras bajas comenzaron en la gala de estreno con Gárgola, quien reveló al actor René Casados, y Beto Batazo, que escondía al luchador Latin Lover. En la segunda emisión, Rito Cangurito sorprendió al público con la identidad de la actriz Verónica Montes, mientras que el tercer programa dejó dos despedidas: Tiburcio, bajo cuya máscara estaba la conductora deportiva Vanessa Huppenkothen, y Atrapasueños, que resultó ser la actriz Alejandra Barros. Aunque Anahí acertó con la identidad de Huppenkothen, los investigadores todavía tienen varios misterios por resolver. Con nuevas pistas, apuestas y teorías sobre la mesa, la competencia promete más sorpresas, pues en este escenario ni siquiera los expertos tienen asegurado un acierto.

Personajes que siguen en la competencia en la temporada 2026: