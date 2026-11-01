¡Checo Pérez gana una posición en la parrilla del GP de México tras la descalificación de Liam Lawson!

El monoplaza de Racing Bulls de Liam Lawson no logró pasar la revisión posterior de los inspectores de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de México

Checo Pérez mejora algunos lugares en la parrilla | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez ganó un lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de México, que se disputará este 1 de noviembre, tras la descalificación de Liam Lawson, piloto de RB Racing. El monoplaza del neozelandés no superó la revisión técnica de los inspectores de la Fórmula 1, luego de la sesión de clasificación de este sábado.

Liam Lawson firmó una de sus mejores clasificaciones de la temporada; sin embargo, recibió un duro golpe tras detectarse una infracción en el sistema híbrido de su monoplaza. El piloto neozelandés tendrá que partir desde el último puesto en la carrera de este domingo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, pese a que había conseguido el octavo lugar en la clasificación.

El piloto de RB Racing ya afrontaba una penalización de un puesto por un incidente con Max Verstappen durante la segunda práctica libre. Ahora tendrá que remar a contracorriente con la intención de recuperar posiciones en el GP de México.

Los inspectores de la máxima categoría del automovilismo detectaron que el MGU-K, componente del sistema de recuperación de energía, no cumplió con la tasa de reducción de despliegue reglamentaria. La infracción quedó documentada en un comunicado de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

“Los Comisarios escucharon a los representantes del equipo del auto 30 (Liam Lawson), al piloto, al Director Deportivo de Monoplazas y a los miembros del equipo técnico de la FIA, incluido el Delegado Técnico de la FIA”, señala el comunicado. “Las pruebas presentadas, que fueron aceptadas por todas las partes presentes, mostraron que después de la línea de control al final de su vuelta más rápida en la Q2, el piloto no levantó el acelerador de inmediato. Esto dio como resultado que no se alcanzara la tasa de reducción de despliegue del MGU-K requerida para lograr el ‘escalón descendente’ (‘step down’) reglamentado”.

Pese a que RB Racing argumentó que la irregularidad no otorgó ninguna ventaja a su piloto en pista, la FIA mantuvo la sanción al considerar que el reglamento no contempla excepciones para este tipo de incumplimientos.

“El equipo argumentó que esto no proporcionó ninguna ventaja de rendimiento; sin embargo, está claro que el incumplimiento del Reglamento Técnico no se excusa aunque no se obtenga una ventaja de rendimiento. Además, este reglamento exige que un automóvil debe cumplir con él en todo momento durante un evento”, indica otra parte del documento. “Los Comisarios señalan en particular que el equipo reveló por sí mismo la infracción; sin embargo, existen multitud de precedentes que nos exigen, a pesar de todas las circunstancias atenuantes, imponer una sanción de Descalificación cuando un automóvil no cumple con el Reglamento Técnico”.

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Con este movimiento en la parrilla, Checo Pérez partirá desde el puesto 22. El piloto de Cadillac buscará sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de México, una carrera especial en la que alcanzará los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.