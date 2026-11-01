Elche vs Valencia en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 11

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Sigue el Elche vs Valencia, en vivo. | Claro Sports

El Elche y el Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre de 2026, en un partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga de España. Ambos clubes necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.

El conjunto local llega al compromiso en la posición 16 de la tabla general, con 10 puntos después de diez jornadas. Elche viene de vencer 3-0 al Rayo Vallecano y registra una victoria y dos empates en sus últimos tres encuentros, resultados con los que busca mantener distancia respecto a la zona de descenso.

Por su parte, el Valencia de Javier Aguirre ocupa el puesto 19 con seis unidades, después de una serie de resultados que incluye dos empates y una derrota en sus últimos tres compromisos. El equipo dirigido por el técnico mexicano perdió 2-1 ante Villarreal en la jornada anterior, por lo que necesita con urgencia una victoria para intentar salir de los últimos lugares del campeonato.

El historial reciente presenta una ventaja para los visitantes, con siete victorias del Valencia, tres del Elche y dos empates en los últimos 12 enfrentamientos registrados entre ambos clubes. Sin embargo, el antecedente más cercano favoreció al Elche, que ganó 1-0 el 11 de abril de 2026. Antes, el 10 de enero, los dos equipos empataron 1-1.

¿A qué hora inicia el Elche vs Valencia hoy 1 de noviembre de 2026?

El partido entre Elche y Valencia se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que en España el silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 11 de LaLiga 2026-27 y tendrá al Elche como equipo local.

Alineaciones del Elche vs Valencia para la jornada 11, al momento

Tanto Martín Anselmi como Javier Aguirre echarán mano de sus mejores futbolistas disponibles, con la intención de quedarse con los tres puntos.

Elche: Matías Dituro; Buba Sangaré, Federico Redondo, Víctor Chust, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Thomas Lemar; Javier Morcillo, Lucas Cepeda, Germán Valera; Fernando Niño. DT: Martín Anselmi.

Valencia: Stole Dimitrievski; Martínez Arnau, César Tárrega, Pepelu, José Gayà; Aaron Mayol, Guido Rodríguez, Javier Guerra Moreno; Pablo Maffeo, Arnaut Danjuma, Luis Rioja. DT: Javier Aguirre.

¿Dónde ver el Elche vs Valencia en vivo? Canales de TV y streaming online

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Elche vs Valencia en vivo a través de Sky Sports México. El encuentro comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.