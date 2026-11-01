Liverpool vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 9

El Arsenal tiene una oportunidad inmejorable para colocarse como líder de la Premier League 2026-27. La derrota del Manchester City por 1-0 ante Brighton, la segunda consecutiva de los Citizens, dejó abierta la puerta para que los Gunners asuman la primera posición. Ambos equipos tienen 21 puntos, por lo que una victoria en Anfield permitiría a los dirigidos por Mikel Arteta tomar una ventaja de tres unidades, mientras que un empate sería suficiente para superar por un punto al conjunto de Pep Guardiola.

Por su parte, el Liverpool llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, con cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones. Sin embargo, el triunfo del Chelsea por 2-0 sobre Manchester United provocó que los Reds descendieran al quinto puesto de la clasificación, con 15 unidades. El equipo de Andoni Iraola necesita ganar para recuperar la cuarta posición y mantenerse cerca de los primeros lugares.

El encuentro también representa una oportunidad de revancha para los visitantes, que quedaron eliminados de la Copa de la Liga tras perder en penaltis contra Fleetwood Town. Aunque atraviesan un buen momento en el campeonato inglés, los londinenses enfrentan una complicada visita a un escenario donde no ganan un partido de liga desde 2012. El conjunto de Merseyside, por su parte, buscará aprovechar su condición de local para prolongar su racha positiva y frenar las aspiraciones del vigente campeón.

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Arsenal hoy 1 de noviembre de 2026?

El partido entre Liverpool y Arsenal, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League 2026-27, se disputará este domingo 1 de noviembre en el estadio Anfield. El silbatazo inicial está programado para las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en el fútbol inglés.

Alineaciones del Liverpool vs Arsenal para la jornada 9, al momento

Ambos equipos llegan con ausencias importantes para este compromiso. Liverpool no podrá contar con Hugo Ekitike, Conor Bradley, Jeremie Frimpong y Giovanni Leoni, mientras que Dominik Szoboszlai y Víctor Muñoz permanecen en duda. Del lado del Arsenal, Bukayo Saka y William Saliba continúan fuera por lesión, mientras que Max Dowman deberá cumplir una suspensión de tres partidos tras su expulsión ante Fleetwood Town.

Liverpool: Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Trey Nyoni; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak.

Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Trey Nyoni; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak. Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Bruno Guimarães; Noni Madueke, Martin Odegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

¿Dónde ver el Liverpool vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro entre Liverpool y Arsenal se podrá seguir en México a través de FOX One, plataforma que transmitirá el partido en vivo a partir de las 10:30 horas, tiempo del centro del país. Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura minuto a minuto, con las acciones más importantes, goles, incidencias y resultado del compromiso en Anfield.