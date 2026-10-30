¿Antonelli será el siguiente? Los campeones que conquistaron la F1 en México

El Autódromo Hermanos Rodríguez ha visto coronarse a cuatro pilotos en cinco diferentes campañas; Antonelli espera sumarse a la selecta lista de títulos asegurados en tierras mexicanas

Kimi, en busca de estar en el cuadro de honor | Claro Sports

El Gran Premio de México 2026 puede convertirse nuevamente en escenario de una coronación de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, llegará a la carrera de 2026 con la posibilidad de asegurar el campeonato, una situación que ya se ha presentado cinco veces desde que México ingresó al calendario de la máxima categoría en 1963.

A lo largo de la historia, el Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido testigo de campeonatos decididos en 1964, 1967, 1968, 2017 y 2018. John Surtees, Denny Hulme, Graham Hill y Lewis Hamilton fueron los pilotos que consiguieron asegurar el título mundial en territorio mexicano. El italiano buscará sumarse a este lista este fin de semana en la CDMX.

John Surtees: el primero en coronarse en México

La primera definición ocurrió en 1964, cuando John Surtees llegó a la última carrera de la temporada con posibilidades de conquistar el campeonato. El británico de Ferrari terminó segundo en la Magdalena Mixhuca, detrás de Dan Gurney, resultado que le permitió superar en la clasificación a Graham Hill y Jim Clark.

Surtees sumó los puntos necesarios para conseguir su primer y único campeonato de Fórmula 1. Además, aquella corona tuvo un significado particular: se convirtió en el único piloto que ha conseguido ser campeón mundial tanto en motociclismo como en Fórmula 1.

Denny Hulme y Graham Hill repiten la historia

Tres años después, México volvió a definir el Mundial. Denny Hulme aseguró el campeonato de 1967 tras terminar tercero en el Gran Premio. El piloto de Brabham-Repco no necesitó ganar la carrera, que fue conquistada por Jim Clark, ya que su resultado fue suficiente para superar a su compañero Jack Brabham en la clasificación general.

En 1968, Graham Hill se convirtió en el tercer campeón que aseguró el título en México. El británico ganó la carrera con Lotus-Ford y consiguió los puntos que necesitaba para superar a Jackie Stewart y conquistar el segundo campeonato mundial de su trayectoria.

Lewis Hamilton se coronó campeón de la F1 2018 en el GP de México | Imago7

Lewis Hamilton convirtió a México en su escenario

Después de casi cinco décadas, el Gran Premio de México volvió a tener un campeón en 2017. Lewis Hamilton llegó a la carrera con ventaja sobre Sebastian Vettel y, aunque terminó noveno, los dos puntos que consiguió fueron suficientes para asegurar su cuarto campeonato mundial.

La historia se repitió un año después. En 2018, Hamilton volvió a proclamarse campeón en México, esta vez al terminar cuarto en una carrera que ganó Max Verstappen. El resultado permitió al británico conquistar su quinta corona y alcanzar la cifra de títulos que entonces pertenecía a Juan Manuel Fangio. De esta manera, Hamilton se convirtió en el único piloto que ha conseguido dos campeonatos mundiales en el Gran Premio de México.

El AHR ha visto coronarse a cuatro pilotos distintos en la temporada | Claro Sports

Kimi Antonelli busca convertirse en el sexto campeón que asegura el título en México

La edición 2026 puede agregar un nuevo nombre a esta lista. Kimi Antonelli llega al Gran Premio de México con 365 puntos, después de conseguir nueve victorias durante la temporada. Su ventaja sobre George Russell es de 123 unidades y la diferencia respecto a Lewis Hamilton es de 124.

El piloto de Mercedes necesita sumar dos puntos para garantizar matemáticamente el campeonato. Un noveno lugar le permitiría alcanzar 367 unidades y conservar una ventaja de 100 sobre Russell incluso si el británico gana la carrera.

También existen combinaciones que permitirían a Antonelli coronarse sin terminar entre los nueve primeros. Si finaliza décimo y suma un punto, el campeonato será suyo siempre que Russell no gane en la CDMX. Incluso podría asegurar el título sin puntuar si ni Russell ni Hamilton consiguen la victoria.

¿Qué récords rompería Antonelli si es campeón en México?

Una coronación el 1 de noviembre de 2026 permitiría a Antonelli convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días. Superaría el registro de Sebastian Vettel, quien consiguió su primera corona con 23 años y 134 días en 2010.

El italiano también terminaría con una espera de 73 años para Italia, cuyo último campeón fue Alberto Ascari, ganador de los títulos de 1952 y 1953. Antonelli se convertiría además en el primer piloto italiano en conquistar el campeonato con Mercedes.

Otro dato marcaría su coronación: sería el primer campeón mundial nacido en el Siglo XXI y conseguiría el título en apenas su segunda temporada en Fórmula 1, después de debutar en 2025.

El italiano espera implantar marcas este fin de semana en la F1 | Claro Sports

¿Quiénes se han coronado campeones de F1 en México?

La lista de pilotos que han asegurado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de México está integrada por cuatro nombres:

John Surtees — 1964: segundo lugar en la carrera con Ferrari

Denny Hulme — 1967: tercer lugar con Brabham-Repco

Graham Hill — 1968: victoria con Lotus-Ford

Lewis Hamilton — 2017: noveno lugar con Mercedes

Lewis Hamilton — 2018: cuarto lugar con Mercedes

Si Antonelli consigue asegurar el título en el Autódromo Hermanos Rodríguez, México será escenario de una coronación por sexta ocasión y el italiano se convertirá en el quinto piloto diferente en conseguirlo. La carrera del 1 de noviembre puede sumar así otro capítulo de campeones a la historia del Gran Premio mexicano.