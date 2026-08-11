La historia detrás del ‘Mercedes rosa’ que manejó Checo Pérez en Fórmula 1

Entre el 2017 y 2020, Pérez pilotó un monoplaza de color rosa que a la postre lo llevó a conquistar su primera victoria en F1

Checo logró su primera victoria con Racing Point | Imago7

Entre 2017 y 2020, Sergio ‘Checo’ Pérez protagonizó una de las etapas más reconocibles de su carrera en Fórmula 1 al competir con los monoplazas rosas de Force India y Racing Point. En ese periodo, el mexicano consiguió resultados importantes, entre ellos su primera victoria en la categoría.

El color rosa surgió a partir del acuerdo comercial con Best Water Technology (BWT), patrocinador principal del equipo. Sin embargo, Otmar Szafnauer, entonces responsable de Force India, reveló que Mercedes también tuvo influencia en la decisión que terminó por convertir ese diseño en una de las imágenes más recordadas de aquella etapa de Checo. Nota completa, aquí.