Matías Almeyda pide partidos de Leagues Cup en México y advierte: “La MLS está superando a la Liga MX”

El técnico de Rayados cuestionó los constantes viajes y destacó el crecimiento de la MLS, que ya supera a la Liga MX en varios aspectos

Matías Almeyda, entrenador de Rayados de Monterrey, se sumó a las voces de técnicos de la Liga MX que piden disputar partidos de la Leagues Cup en México, al considerar que los constantes viajes representan un factor que puede afectar el rendimiento de los clubes mexicanos frente a los equipos de la MLS.

“Habría que ver si los equipos de acá viajan en tantos partidos y probarlo. Y ahí nos daremos cuenta si es verdad el cansancio o no. Hasta no probarlo, no sabemos”, destacó el entrenador de Monterrey.

Almeyda conoce perfectamente las exigencias del fútbol estadounidense después de dirigir durante cuatro años al San Jose Earthquakes y considera que la MLS ha evolucionado considerablemente, por lo que las condiciones en las que se disputa la Leagues Cup adquieren todavía mayor relevancia y destacó el crecimiento que ha experimentado el fútbol de Estados Unidos durante los últimos años.

“Lo único que yo sé por experiencia propia, porque estuve en esta liga cuatro años, es que la MLS está creciendo a pasos agigantados en su propuesta, en su ritmo, en características individuales, en los clubes y en las instalaciones. Eso es un punto a tener en cuenta, porque está igualando desde algún lugar a nuestra liga y, en algunos casos, hasta superándola en muchos aspectos”, sentenció.

Sus declaraciones aparecen en medio de una edición de la Leagues Cup en la que los clubes mexicanos han vuelto a enfrentar el desafío de competir ante los representantes de la MLS bajo un calendario que implica constantes traslados.

Almeyda no olvida la polémica arbitral de Rayados en Leagues Cup

La situación de Monterrey en la Leagues Cup también explica parte de la frustración del entrenador.

Rayados quedó condicionado desde su primer partido después de perder 2-1 ante Orlando City en un encuentro marcado por diferentes decisiones arbitrales que generaron inconformidad en el conjunto regiomontano.

A Monterrey le anularon dos goles y una decisión de penal a su favor fue revertida después de la revisión en el VAR, situaciones que Almeyda considera determinantes en el resultado.

“Si no llegara a concretarse el pase a la siguiente ronda, me daría mucha bronca, muchísima. Porque yo vuelvo al primer partido. Yo no soy de poner excusas nunca. Lamentablemente, este partido estuvo mal. Digamos, la derrota no era justa por los hechos”, expresó.

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