Gilberto Mora viviría sus últimos partidos con Xolos; Toño Rodríguez confirma que su salida está cerca

El futuro de Gilberto Mora toma fuerza en Europa luego de que desde Xolos confirmaran que su etapa en Tijuana estaría cerca de terminar

Mora espera su salida hacia el fútbol europeo | Denis Poroy-Imagn Images

El futuro de Gilberto Mora volvió a tomar protagonismo mientras Xolos de Tijuana continúa con su participación en la Leagues Cup 2026. Después de varios meses de rumores sobre una posible salida del juvenil mexicano, una declaración desde el interior del equipo fronterizo dejó una importante pista sobre lo que podría ocurrir con una de las mayores promesas del fútbol mexicano.

Fue el portero Toño Rodríguez quien reveló que el mediocampista de 17 años estaría disputando sus últimos partidos con Xolos. La declaración llegó después de la derrota por 1-0 ante San Diego FC, duelo en el que Mora fue titular y disputó 85 minutos, manteniéndose como una de las piezas más importantes del conjunto dirigido por el equipo fronterizo.

“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana”, declaró Rodríguez tras el encuentro, dejando entrever que la etapa del juvenil con Xolos podría estar cerca de llegar a su final.

La frase del guardameta tomó relevancia debido a que, hasta ahora, los rumores sobre una posible transferencia de Mora habían surgido principalmente desde fuera del club. Sin embargo, esta vez fue un integrante del propio plantel quien habló abiertamente sobre una salida que parece encaminada.

Después de su destacada participación con la selección mexicana en el Mundial 2026, el interés por Gilberto Mora aumentó considerablemente. El juvenil mexicano llamó la atención por su madurez futbolística pese a su corta edad y comenzó a ser relacionado con algunos de los clubes más importantes de Europa.

Entre los equipos que han seguido de cerca su situación aparecen nombres como Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica y Liverpool, instituciones acostumbradas a apostar por jóvenes talentos con gran proyección. Aunque todavía no existe un destino confirmado, su salida podría concretarse durante este mercado de fichajes.

Sin embargo, la edad del futbolista será un factor determinante para definir los tiempos de la operación. Debido a las regulaciones internacionales, Mora tendría que esperar hasta cumplir los 18 años para poder incorporarse oficialmente a un club europeo, por lo que cualquier acuerdo tendría que contemplar esa situación.

El valor de Gilberto Mora también ha cambiado después de su crecimiento en los últimos meses. De acuerdo con Transfermarkt, el jugador de Xolos tiene actualmente una cotización cercana a los 25 millones de euros, cifra que refleja el impacto que ha tenido tanto a nivel de clubes como con la selección mexicana.

Además, Tijuana mantiene una posición favorable en una posible negociación, ya que Mora cuenta con contrato vigente hasta junio de 2029. Mientras el juvenil continúa disputando la Leagues Cup con Xolos, todo apunta a que el torneo podría representar el cierre de una etapa antes de dar el siguiente gran paso en su carrera.

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