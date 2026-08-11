FAS vs Verdes en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

FAS Verdes, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

FAS y Verdes FC se enfrentan por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026 en un duelo entre dos equipos que necesitan reaccionar cuanto antes en el Grupo D. El conjunto salvadoreño buscará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria histórica en la competencia, mientras que los beliceños llegan sin puntos después de sus dos primeras presentaciones y prácticamente sin margen de error.

FAS todavía no consiguió puntos en esta edición después de caer 1-0 ante Motagua en su debut y ahora tendrá la oportunidad de buscar un triunfo clave frente a su gente. Además, el conjunto salvadoreño persigue una cuenta pendiente desde su primera participación: nunca ganó un partido en la Copa Centroamericana y acumula cinco derrotas en igual cantidad de presentaciones. En el estreno de 2026, Rafael Tejada fue uno de sus jugadores más activos en ataque al participar en cuatro de los nueve remates del equipo, con dos disparos propios y otros dos pases que terminaron en intentos de sus compañeros.

Por su parte, Verdes FC perdió sus dos primeros encuentros del Grupo D y necesita sumar para mantener vivas sus posibilidades en el torneo. El conjunto beliceño también acumula cuatro derrotas consecutivas como visitante en la Copa Centroamericana, aunque existe un dato que alimenta sus esperanzas: logró convertir al menos un gol en cada una de sus últimas tres presentaciones fuera de casa en la competencia. Entre sus principales armas aparece Krisean López, quien acumula 559 metros en conducción de balón y es el único futbolista que superó los 500 metros en ese apartado durante la edición 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo FAS vs Verdes de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre FAS y Verdes se disputará el miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Nacional Las Delicias. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de El Salvador y Belice. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan FAS vs Verdes hoy

Ni FAS ni Verdes cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Adrián Sánchez y Rafa Berges no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

FAS: Kevin Carabantes; Miguel Murillo, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Juan Vega; Jonathan Nolasco, José Portillo; Edgar Medrano, Yan Maciel, Rafael Tejada; y Nelson Bonilla. DT: Adrián Sánchez

Verdes: Woodrow West; Jherson Vergara, Iván Morán, Christian Ramírez, Nahjib Guerra; Darrel Myvett, Freybin Pagoada; Krisean López, Jordy Polanco; Luis Ibarra y Facundo Silvestre. DT: Rafa Berges.

Antecedentes y últimos resultados del FAS vs Verdes

Será la primera ocasión en la que se enfrenten FAS y Verdes a lo largo de su historia de manera oficial.

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