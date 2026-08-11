Medford no esconde la ambición del Saprissa y manda un mensaje a sus rivales

El entrenador lanzó un aviso antes del Saprissa vs Mixco en la Copa Centroamericana 2026.

Hernán Medford se ilusiona con el Saprissa | @SaprissaOficial

Saprissa no esconde sus intenciones en la Copa Centroamericana 2026. Los Morados comenzaron la competencia con puntaje perfecto y, antes de recibir a Deportivo Mixco por la tercera jornada, Hernán Medford dejó un mensaje que puede interpretarse como un aviso para el resto de los candidatos: el torneo internacional es una prioridad y en Tibás están decididos a pelear por el título.

El entrenador morado fue contundente al hablar de la dimensión que tiene la competencia para su equipo. Lejos de considerar la Copa Centroamericana como un torneo secundario dentro del calendario, Medford la colocó entre los grandes objetivos de la temporada y recordó que además representa el camino hacia la Concachampions. “Es un buen nivel, este es el torneo de nosotros, de Centroamérica, es interesante, da un paso a Concachampions, que una vez tuvimos el chance de ganarla. Lo tomamos con mucha importancia, todos los equipos lo están haciendo”, aseguró Medford.

Saprissa quiere la Copa Centroamericana

Las palabras llegan acompañadas por resultados. Saprissa ganó sus dos primeros encuentros del Grupo C y tiene seis puntos, por lo que una victoria frente a Mixco lo dejaría en una posición privilegiada para asegurar su boleto a la siguiente instancia. Pero Medford sabe que el camino hacia el título está lejos de ser sencillo. El técnico destacó el crecimiento de los clubes centroamericanos y rechazó la idea de que existan partidos fáciles en esta competencia.

“Los clubes se refuerzan bien, son partidos muy cerrados y no hay favoritos, es el torneo de nosotros y hay que tomarlo con mucha importancia”, afirmó. Precisamente allí aparece el mensaje para sus rivales. Saprissa está decidido a competir por la Copa, pero Medford tampoco quiere que el buen comienzo genere exceso de confianza. Para conseguir el objetivo deberá superar a equipos que también han realizado importantes inversiones y consideran el torneo una prioridad.

Este martes jugaremos en La Cueva por la Copa Centroamericana 😈



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La importancia que Saprissa le otorga a la competencia también queda reflejada en la preparación del plantel. El conjunto morado llega al encuentro frente a Mixco después de haber tenido actividad el sábado y el poco tiempo de recuperación obliga al cuerpo técnico a administrar cuidadosamente las cargas.

Medford explicó que utiliza las mediciones de GPS para determinar el estado físico de sus jugadores y reducir el riesgo de lesiones en medio de la seguidilla de encuentros. “Nosotros todo lo medimos con algo que nos dice exactamente cómo están los jugadores, hay mucha tecnología, hay jugadores golpeados, tenemos poco tiempo, fue un desgaste importante jugar sábado”, explicó.

Ahora será el turno de Deportivo Mixco. Saprissa recibirá al conjunto guatemalteco con la posibilidad de extender su arranque perfecto y acercarse todavía más a la siguiente ronda. Medford sabe que todavía queda camino por recorrer y hasta remarcó que “no hay favoritos”, pero su mensaje dejó pocas dudas respecto de las aspiraciones del Monstruo. Saprissa no está disputando la Copa Centroamericana simplemente para avanzar algunas rondas: la considera su gran desafío internacional y quiere pelear hasta el final por levantarla.

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