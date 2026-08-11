Chucky Lozano no pierde la esperanza de volver a selección mexicana: “Yo siempre estoy abierto”

El nuevo jugador del LA Galaxy aseguró que todavía no ha tenido contacto con Rafael Márquez, pero mantiene su disposición para volver

Hirving ‘Chucky’ Lozano comenzó una nueva etapa en su carrera después de convertirse en refuerzo del LA Galaxy para la temporada 2026 de la MLS. El atacante mexicano, quien no disputa un partido oficial desde noviembre de 2025, busca recuperar continuidad después de quedar fuera de los planes de San Diego FC y, en medio de este proceso, dejó abierta la posibilidad de regresar a la selección mexicana bajo el mando de Rafael Márquez.

Lozano confirmó que hasta ahora no ha existido comunicación con el actual técnico del Tricolor, aunque aseguró que mantiene la disposición para volver a una convocatoria. “En este momento no he tenido ningún acercamiento con Rafa. Yo siempre estoy abierto a estar dentro de la selección. Me encanta, me fascina. Siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la selección y representar a México. Si en algún momento se acerca, yo encantado y feliz de tener una plática con él”.

El futbolista de 31 años considera que antes de pensar en una posible convocatoria deberá recuperar su mejor condición después de varios meses sin competencia oficial. “En este momento me siento muy bien. Creo que tiene que ser un proceso para poder estar en mi 100%. Vamos en buen camino. Creo que es mucho trabajo, muchas cosas más, pero bueno. Yo creo que voy bien”. Lozano explicó que, pese a no jugar, mantuvo actividad con su anterior equipo: “En todo momento estuve entrenando en San Diego. Todos los días estuve en el club y me mantuve de la mejor manera. Eso se ve ahorita con mis compañeros”.

El regreso a la actividad con el Galaxy representa para Lozano la oportunidad de retomar su carrera después de quedar apartado en San Diego. “Se me dio la oportunidad de volver a jugar, de volver a estar en un equipo y bueno, muy contento, muy feliz de pertenecer aquí”. Sobre el motivo para aceptar la propuesta del conjunto angelino fue directo: “El proyecto, por eso decidí venir al Galaxy”. También destacó lo que significa volver a tener la posibilidad de competir: “Es maravilloso. Volver a jugar es algo único. El fútbol es mi vida. Lo he hecho desde los cinco años y volver a retomar el fútbol creo que es algo increíble”.

Lozano también habló sobre los meses anteriores y el aprendizaje que obtuvo durante ese periodo. “Yo creo que son procesos, son etapas. Me tocó vivir ese proceso. Lo viví de la mejor manera con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. La verdad que lo disfruté mucho. Fue un proceso complicado, pero aprendí muchísimo”. Entre los elementos que señaló como determinantes durante ese tiempo mencionó: “La paciencia, la disciplina, la constancia. Fue un proceso difícil, pero llego a un gran club, a un gran vestidor, lo he visto, lo he sentido y son grandes personas. A tratar de ayudar, encajar de la mejor manera y ayudar al equipo”.

El mexicano todavía atraviesa sus primeros días dentro de la estructura del Galaxy y destacó la recepción que ha tenido por parte del plantel. “No llevo ni una semana todavía aquí con Galaxy. Muy contento de estar aquí, son grandes jugadores. Me han recibido de la mejor manera. Son muy buenas personas y la verdad que muy contento de poder pertenecer a un vestidor de esta magnitud, con grandes jugadores y muy emocionado, tanto ellos como yo, para para iniciar esto”. Sobre su objetivo en esta nueva etapa añadió: “Yo sé quién soy como persona y creo que soy una gran persona. Siempre he tratado de demostrarlo en cada momento. Voy a dar todo lo mejor de mí para este club. Espero que salga de la mejor manera todo. Lo más importante es ayudar al equipo, estar de la mejor manera para ellos. Yo soy muy ambicioso y creo que puedo ayudar mucho a este club. Ojalá que se dé de la mejor manera”.

LA Galaxy anunció oficialmente el fichaje de Lozano el pasado viernes 7 de agosto mediante un préstamo por una temporada con opción de compra. El atacante conservará su condición de Jugador Designado, mientras Galaxy y San Diego FC asumirán diferentes porcentajes de su salario. Durante su primera campaña en Estados Unidos disputó 34 partidos entre MLS, Leagues Cup y playoffs, con 11 goles y 10 asistencias, además de participar en el Juego de Estrellas.

El último partido oficial de Chucky se produjo el 29 de noviembre de 2025 frente a Vancouver Whitecaps, encuentro en el que ingresó durante el segundo tiempo y marcó al minuto 60. Posteriormente quedó fuera de la planificación deportiva de San Diego FC y se abrió la posibilidad de una salida. Ahora, su llegada al Galaxy le permitirá volver a competir después de más de ocho meses sin actividad oficial, un paso que también podría marcar sus opciones de regresar a la selección mexicana si Rafael Márquez decide considerarlo nuevamente.

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