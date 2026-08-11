Motagua vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Motagua Cartaginés, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Motagua y Cartaginés protagonizan uno de los partidos destacados de la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026, en un duelo importante para comenzar a definir el panorama del Grupo D. El Ciclón Azul buscará aprovechar su fortaleza en Tegucigalpa para mantener el puntaje perfecto y acercarse a la clasificación, mientras que los Brumosos intentarán conseguir su primera victoria y prolongar un historial favorable frente al conjunto hondureño. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver Motagua vs Cartaginés en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Motagua lidera el Grupo D con seis puntos y llega con la posibilidad de dar un paso importante hacia la siguiente ronda. Después de comenzar con una contundente victoria 5-0 sobre Verdes FC, el equipo hondureño volvió a sumar de a tres al superar 1-0 a FAS gracias al gol de Rodrigo De Olivera. Además, el Ciclón se hace especialmente fuerte en casa: permanece invicto como local en fases de grupos de la Copa Centroamericana, con seis triunfos y un empate en siete presentaciones, 13 goles a favor y apenas cuatro recibidos.

Por su parte, Cartaginés suma un punto tras haber disputado solamente un partido, el empate 1-1 frente a Municipal en su estreno, donde Randall Cordero convirtió el único gol brumoso hasta el momento. El conjunto costarricense intentará conseguir su primera victoria de esta edición apoyándose también en sus buenos antecedentes contra Motagua: se enfrentaron tres veces anteriormente por la Copa Centroamericana y Cartaginés nunca perdió, con dos victorias y un empate, recibiendo apenas un gol. Los Brumosos también se han caracterizado por su propuesta ofensiva, ya que en todos sus encuentros de fase de grupos de las últimas dos ediciones realizaron al menos 12 remates, con un promedio de 15.6 disparos por partido.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Motagua vs Cartaginés de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Motagua y Cartaginés se disputará el miércoles 12 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y Costa Rica. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs Cartaginés hoy

Ni Motagua ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Javier López y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Denis Meléndez, Óscar Discua, José Reyes; Jorge Serrano, Jonathan Moya y Jesús Batiz. DT: Javier López.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Randall Cordero, José Quirós; Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Andrey Mora, Manuel Morán; Alonso Hernández y José González. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs Cartaginés

Será la cuarta ocasión en la que se enfrenten Motagua y Cartaginés a lo largo de su historia de manera oficial.

28 de octubre de 2025 | Motagua 1-3 Cartaginés | Repechaje Copa Centroamericana 2025

| Repechaje Copa Centroamericana 2025 21 de octubre de 2025 | Cartaginés 1-0 Motagua | Repechaje Copa Centroamericana 2025

| Repechaje Copa Centroamericana 2025 14 de agosto de 2025 | Motagua 0-0 Cartaginés | Copa Centroamericana 2025

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