Cardenales y Albos revivirán la última contienda en cuartos de final de Copa, donde el equipo de Manizales logró dar el golpe.

Santa Fe vs Once Caldas: posibles nóminas | Claro Sports

Continúa la segunda fecha de los cuadrangulares. Ahora es el turno del grupo A, donde Santa Fe y Once Caldas le darán continuidad a las emociones previo al Clásico Paisa. Los dos equipos llegan con presión, dado que ninguno logró arañar un resultado positivo en el inicio de los cuadrangulares.

El Cardenal no pasó de una dura caída a manos de Medellín en su debut de grupo. El Poderoso propinó un golpe en el aguacero de la capital paisa, dejándolo con necesidades de alegría frente a su público. Del otro lado, el Blanco Blanco no pudo marcar diferencia ante un Atlético Nacional con diez en buena parte del cotejo. Esto debe saber rumbo al duelo que será el miércoles 15 de noviembre a las 6:20 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Iván Scarpeta; Daniel Torres, Jhojan Torres, Jáder Obrian, Emerson Rodríguez; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Andrés Colorado, Juan Pablo Nieto, Jáder Quiñones, Andrés Colorado; Michael Barrios, Jefry Zapata y Edwin Torres. DT: Carlos Valencia.

¿Cómo y dónde ver a Santa Fe vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la segunda fecha, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, el compromiso estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los pormenores de la fecha.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

20.11.2026 | Independiente Medellín 1-0 Santa Fe | Fecha 1 de cuadrangulares.

13.11.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe | Fecha 19.

08.11.2026 | Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto | Fecha 18.

04.11.2026 | Cúcuta 1-0 Santa Fe | Fecha 17.

01.11.2026 | Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

21.11.2026 | Once Caldas 0-0 Atlético Nacional | Fecha 1 de cuadrangulares.

17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Diego Ruiz (Meta).

Diego Ruiz (Meta). Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío).

Richard Ortiz (Quindío). Asistente 2: Yohan Peña (Tolima).

Yohan Peña (Tolima). Cuarto árbitro: Stivenson Celeita (Bogotá).

Stivenson Celeita (Bogotá). VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).

Kéiner Jiménez (Cesar). AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).

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