Ben Olsen explicó en conferencia de prensa que el jugador estará disponible para los playoffs, aunque la decisión final correrá a cargo de la MLS

Héctor Herrera, disponible con el Houston Dynamo | Imago7

El técnico del Houston Dynamo, Ben Olsen, confirmó este 23 de noviembre que Héctor Herrera tuvo un incidente el pasado viernes, tras ser detenido por la policía en las inmediaciones del condado de Montgomery, Texas. Aunque no quiso entrar en detalles, el estratega le brindó apoyo a su futbolista e indicó que HH estará disponible para los playoffs, aunque la decisión final será de la propia MLS.

El entrenador habló frente a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al encuentro de este próximo martes 24 de noviembre frente al San Jose Earthquakes, espacio en el que fue cuestionado por Héctor Herrera, quien fue detenido en los Estados Unidos presuntamente bajo la sospecha de conducir bajo los influjos del alcohol. El jugador pagó una multa y no permaneció bajo custodia de las autoridades, por lo que pudo resolver su situación tras el incidente. Sin embargo, había dudas sobre su disponibilidad en el equipo para los compromisos de esta semana.

“El incidente en cuestión ocurrió el viernes por la noche, a las 8:39. No quiero entrar en demasiados detalles, pero ¿es lo ideal? No. Sin embargo, en términos generales, no representa una gran distracción para el equipo. No es una situación ideal, pero, como saben, este grupo mantiene una relación muy sana y todos sentimos un gran cariño por Héctor. Cuando surgen este tipo de situaciones, debemos abordarlas de la manera correcta, a través del proceso correspondiente, pero también tenemos que apoyar a los jugadores. Somos una familia y siempre nos respaldamos unos a otros. Dicho esto, hay ciertos pasos que todos deben seguir. Tendremos paciencia al respecto y les informaremos sobre cómo evoluciona la situación”, declaró Ben Olsen frente a los medios de comunicación.

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Ben Olsen evitó dar detalles sobre la situación de HH; sin embargo, confirmó que el mediocampista estará disponible para los encuentros de postemporada de esta semana en la MLS. El Houston Dynamo clasificó en la quinta posición de la Conferencia Oeste y deberá ganar dos partidos de la serie al mejor de tres encuentros que contempla la primera ronda para avanzar a la siguiente fase.

“Hasta donde sé, Héctor Herrera es elegible para jugar. La decisión sobre una posible inhabilitación está en manos de la MLS”, indicó el técnico del Houston Dynamo. “El tema ya se abordó y quedó resuelto. El equipo está en un buen momento y esto no representa ninguna excusa. A lo largo de una temporada surgen situaciones de este tipo, ya sea por cuestiones familiares o por otras circunstancias. Hay que atenderlas y seguir adelante. Además, esta no es la primera situación que hemos tenido que resolver como grupo durante el año. En este momento, toda nuestra atención está puesta en intentar avanzar ante un equipo realmente bueno. Francamente, no quiero responder más preguntas sobre Héctor, porque considero que ahora el enfoque debe estar en nuestro grupo y en la oportunidad que tenemos por delante ante San Jose”.

La MLS todavía no ha comunicado alguna resolución en torno a Héctor Herrera. El fútbol profesional de los Estados Unidos cuenta con mecanismos disciplinarios que otorgan al comisionado de la liga la facultad de evaluar las conductas de los futbolistas fuera del terreno de juego. A diferencia de las infracciones deportivas, que corresponden al Comité Disciplinario, los incidentes de carácter legal pueden derivar en multas económicas, suspensiones o incluso la rescisión del contrato, siempre que la liga determine que existen motivos suficientes. Para casos de mayor gravedad, también existe la posibilidad de que el jugador pase a una licencia administrativa remunerada mientras se desarrolla una investigación independiente y avanza el proceso legal.

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La liga dispone del Programa de Abuso de Sustancias y Salud Conductual (SABH, por sus siglas en inglés), que contempla evaluaciones médicas y especializadas para los futbolistas involucrados en incidentes relacionados con el consumo de alcohol o drogas. A partir de estos análisis, los especialistas pueden recomendar tratamientos obligatorios, programas de rehabilitación o seguimiento psicológico, de acuerdo con cada caso. Sin embargo, la situación de HH todavía estaría bajo análisis.