La decisión representa un nuevo paso para el fútbol costarricense, que anteriormente organizó dos competiciones mundiales femeninas juveniles.

Costa Rica albergará la competición femenil más importante | fcrf

Costa Rica será una de las sedes de la Copa Mundial Femenil de 2031. La designación fue aprobada este lunes 23 de noviembre durante el Congreso Extraordinario del organismo internacional, que confirmó la candidatura conjunta presentada por Estados Unidos, México, Jamaica y Costa Rica. Será la primera vez que el país centroamericano reciba partidos de un Mundial Femenino de selecciones mayores.

La decisión representa un nuevo paso para el fútbol costarricense, que anteriormente organizó dos competiciones mundiales femeninas juveniles. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) celebró la confirmación y destacó las oportunidades que ofrece el torneo para el desarrollo de la disciplina.

El presidente de la FCRF, Osael Maroto, se refirió a la importancia de la designación: “Esta será sin duda una gran oportunidad para posicionar el nombre de Costa Rica en el mundo entero”.

La candidatura recibió una calificación de 4,4 sobre 5 durante las evaluaciones técnicas de la FIFA. El proyecto contempla la utilización de 20 estadios distribuidos en 20 ciudades de los cuatro países organizadores, aunque todavía quedan aspectos por definir.

¿Qué estadio de Costa Rica recibirá partidos del Mundial Femenil 2031?

El Estadio Nacional aparece como el principal candidato para albergar los encuentros en territorio costarricense. Fue el único recinto del país incluido en la evaluación técnica de la FIFA, después de que el estadio Ricardo Saprissa quedara fuera de la propuesta.

Por el momento, no existe una confirmación definitiva sobre la cantidad de partidos que se disputarán en Costa Rica. La Federación informó que próximamente se conocerán detalles relacionados con las ciudades anfitrionas, el calendario, los escenarios y la venta de entradas.

El Mundial Femenil 2031 será el primero de la historia con 48 selecciones participantes, una ampliación que elevará a 104 la cantidad de encuentros. La competición regresará a América después de la edición de 2027, que se celebrará en Brasil.

Costa Rica cuenta con antecedentes en la organización de torneos internacionales femeninos. En 2014 recibió la Copa Mundial Femenil sub 17 y en 2022 fue anfitriona del Mundial Femenil sub 20. La edición de 2031 supondrá su tercera experiencia como organizadora.

Maroto también destacó el trabajo realizado para conseguir la sede: “Todo un equipo interdisciplinario de la Federación trabajó para cumplir los requerimientos que solicita la FIFA para un torneo mayor, y con gran alegría recibimos esta noticia”.

Las federaciones de los cuatro países trabajarán junto a la FIFA y Concacaf en la preparación del campeonato. Entre sus objetivos se encuentran mejorar la infraestructura deportiva, impulsar la formación de entrenadores y ampliar las oportunidades para las futbolistas, con la intención de que el torneo tenga efectos más allá de 2031.

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