Su padre manifestó su desacuerdo mediante comunicaciones dirigidas a integrantes del cuerpo técnico hondureño.

Una baja para el combinado catracho | X: @FFH_Honduras

La selección de Honduras enfrenta una controversia durante su participación en el Mundial sub 17 de Catar 2026. El futbolista Cristopher Batiz abandonó la concentración del equipo nacional y regresó a Estados Unidos después de que su padre, Hilde Orlando Batiz, cuestionara las decisiones del cuerpo técnico por la falta de minutos de su hijo ante Serbia.

La situación comenzó después del encuentro frente al conjunto europeo, en el que Batiz no tuvo participación. Su padre manifestó su desacuerdo mediante comunicaciones dirigidas a integrantes del cuerpo técnico hondureño, según informó la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Los cuestionamientos no estuvieron relacionados únicamente con la ausencia del jugador en el partido. Hilde Orlando Batiz también puso en duda los criterios utilizados para definir las alineaciones y realizó señalamientos sobre posibles favoritismos dentro del plantel.

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Ante estas declaraciones, la Federación decidió pronunciarse públicamente para respaldar el trabajo de los entrenadores y aclarar las circunstancias que rodearon la salida del futbolista de la concentración mundialista.

¿Por qué Cristopher Batiz abandona a Honduras en el Mundial Sub-17?

A través de un comunicado, la FFH defendió la autonomía del cuerpo técnico para seleccionar a los futbolistas que participan en cada encuentro. “La convocatoria, alineación y participación de los futbolistas responden a valoraciones estrictamente deportivas”, sostuvo la institución.

En medio de la controversia, la Federación gestionó el boleto aéreo para que Cristopher Batiz regresara a Estados Unidos. El organismo explicó que el procedimiento se completó sin inconvenientes y confirmó que el jugador dejó la delegación que participa en Qatar.

Sin embargo, la institución aclaró que las manifestaciones de su padre no deben perjudicar la trayectoria del futbolista. “Las circunstancias que han motivado este pronunciamiento corresponden a manifestaciones de su padre y no deben afectar la valoración del futbolista”, indicó la Federación, que también dejó abierta la posibilidad de futuras convocatorias.

De esta manera, Honduras continúa su participación en el Mundial sub 17 de Catar 2026 sin Cristopher Batiz. La FFH reiteró su respaldo al cuerpo técnico y a los otros 20 integrantes de la delegación, mientras que cualquier eventual regreso del jugador a las selecciones nacionales dependerá exclusivamente de criterios deportivos.

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