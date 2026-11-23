América fue el más beneficiado por el VAR en el Apertura 2026, con 13 decisiones a favor y saldo de +8; Pumas terminó como el más perjudicado, con 11 fallos en contra

Los azulcremas fueron el equipo con más revisiones favroables | Claro Sports

El VAR tuvo un papel importante durante el Apertura 2026 de la Liga MX, con decisiones que influyeron en distintos encuentros a lo largo de las 17 jornadas. Entre penaltis, expulsiones y goles anulados, América terminó como el equipo con más resoluciones favorables, mientras que Pumas, Atlas y Querétaro encabezaron la lista de los clubes con más decisiones en contra durante la fase regular.

Las Águilas acumularon 13 decisiones a favor y cinco en contra, para un balance positivo de +8, el mejor de los 18 participantes. En el otro extremo, Pumas registró 11 fallos adversos y apenas cinco favorables, que lo dejaron con un saldo de −6. Las cifras incluyen las resoluciones modificadas por el videoarbitraje y aquellas que fueron ratificadas después de una revisión.

¿Qué equipos fueron los más beneficiados por el VAR en el Apertura 2026?

América lideró el registro con 13 resoluciones favorables, entre ellas cinco penaltis concedidos o ratificados, una expulsión de un futbolista rival y dos goles anulados a sus adversarios. Entre los episodios que beneficiaron a las Águilas estuvo la expulsión retirada a Rodolfo Cota frente al Atlante, cuando el VAR determinó que el guardameta no había cometido una mano sancionable fuera del área. También se cancelaron penaltis previamente señalados a Santos Laguna, Atlético de San Luis y Pachuca. Ante los Tuzos, la revisión confirmó que Luis Ángel Malagón había tocado primero el balón en la acción reclamada dentro del área.

Cruz Azul, Santos Laguna y Necaxa compartieron el segundo lugar, con diez decisiones favorables cada uno, aunque con diferencias importantes. La Máquina destacó por sus seis penaltis concedidos o ratificados, mientras que Santos acumuló cuatro penas máximas a favor y cuatro expulsiones de jugadores rivales. Necaxa, por su parte, registró tres expulsiones de adversarios. Entre sus decisiones favorables estuvo la tarjeta roja a Stefan Medina, de Monterrey, después de una entrada sobre Julián Carranza en la jornada 2.

Tabla de equipos beneficiados por el VAR en el Apertura 2026

Equipo A favor Penaltis Rojas rivales Goles anulados a rivales Otros Balance América 13 5 1 2 5 +8 Santos Laguna 10 4 4 0 3 +6 Cruz Azul 10 6 0 1 3 +5 Necaxa 10 1 3 1 5 +5 Atlas 8 3 0 0 5 −3 Pachuca 8 2 3 0 3 −1 FC Juárez 8 3 1 3 1 +1 Monterrey 7 3 4 0 1 +3 Toluca 7 3 2 1 1 −1 Querétaro 7 3 1 0 3 −4 Guadalajara 5 2 0 2 1 −1 León 5 2 1 0 2 0 Pumas UNAM 5 2 0 0 3 −6 Atlante 5 4 0 0 1 −4 Tijuana 5 3 2 0 0 +1 Atlético de San Luis 4 2 1 1 0 −2 Tigres UANL 3 2 1 0 0 −3 Puebla 2 1 0 0 1 −4

La categoría «Otros» incluye penaltis anulados a los rivales, expulsiones propias retiradas, goles validados y otras decisiones favorables.

FC Juárez destacó en el apartado de goles anulados a sus rivales, con tres resoluciones, la mayor cantidad entre los 18 equipos. Los Bravos se beneficiaron de anotaciones invalidadas a Monterrey en la jornada 4, Toluca en la fecha 6 y Atlante en la jornada 13. Por su parte, América y Guadalajara registraron dos goles anulados a sus adversarios cada uno. En el caso del Rebaño, sobresalió la anotación de Diego Rossi invalidada por mano en los minutos finales del duelo frente a Monterrey, que permitió a Chivas conservar su victoria por 1-0 en el Gigante de Acero.

¿Qué equipos fueron los más perjudicados por el VAR en el Apertura 2026?

Pumas, Querétaro y Atlas fueron los tres equipos con más resoluciones en contra, con 11 cada uno, aunque los universitarios presentaron el peor balance. El conjunto auriazul acumuló cuatro penaltis en contra, dos expulsiones propias y dos goles anulados. Entre las decisiones más relevantes estuvo la anulación de un tanto de Juninho contra Guadalajara en la jornada 8, por una mano previa, y otro de Robert Morales frente al América en la fecha 16, después de que el VAR detectara un fuera de juego de Nathan Silva que intervino en la acción.

Querétaro también acumuló cuatro penaltis en contra, dos tarjetas rojas para sus jugadores y un gol anulado. Atlas, por su parte, registró seis penas máximas concedidas a sus rivales y cinco expulsiones de futbolistas rojinegros. Entre sus decisiones disciplinarias estuvieron las expulsiones de Duk y Milton Valenzuela frente a Monterrey en la jornada 3. En ese mismo encuentro, los Rayados recibieron un penalti en los minutos finales, después de una revisión que también terminó con la tarjeta roja para Valenzuela.

Tabla de equipos perjudicados por el VAR en el Apertura 2026

Equipo En contra Penaltis Rojas propias Goles anulados Otros Balance Pumas UNAM 11 4 2 2 4 −6 Querétaro 11 4 2 1 4 −4 Atlas 11 6 5 0 1 −3 Pachuca 9 2 2 1 4 −1 Atlante 9 2 1 1 5 −4 Toluca 8 2 3 1 2 −1 FC Juárez 7 3 0 1 3 +1 Puebla 6 2 1 0 3 −4 Tigres UANL 6 4 2 0 0 −3 Atlético de San Luis 6 4 0 0 2 −2 Guadalajara 6 3 1 0 2 −1 León 5 4 1 0 0 0 Necaxa 5 2 0 0 3 +5 Cruz Azul 5 3 0 0 2 +5 América 5 3 2 0 0 +8 Monterrey 4 0 1 3 0 +3 Tijuana 4 2 1 0 1 +1 Santos Laguna 4 1 0 1 2 +6

La categoría «Otros» contempla penaltis cancelados, expulsiones retiradas a rivales, goles contrarios validados y otras resoluciones desfavorables.

Monterrey fue el equipo con más goles anulados por intervenciones documentadas del VAR, con tres anotaciones invalidadas, aunque terminó con un balance general favorable de +3. Rayados sufrió estas decisiones frente a FC Juárez, Atlético de San Luis y Guadalajara. Contra los Bravos, el VAR detectó que Hugo Cuypers estaba en fuera de juego y obstaculizaba la visión del portero Sebastián Jurado en una anotación de Diego Rossi. Frente a San Luis, una revisión permitió identificar una falta previa a la jugada de gol, mientras que contra Chivas una mano de Rossi provocó la anulación del empate en los minutos finales.

Uno de los encuentros más polémicos para Pumas ocurrió ante Santos Laguna en la jornada 13, cuando Nathan Silva fue expulsado en los primeros minutos y se concedió un penalti a los Guerreros. Los universitarios perdieron 2-0 y posteriormente consiguieron que la Comisión Disciplinaria retirara el castigo al defensor brasileño. Atlante y Puebla también registraron balances negativos de −4, al igual que Querétaro, mientras que Tigres terminó con −3 y Atlético de San Luis con −2.

¿Quiénes fueron los más favorecidos y perjudicados por el VAR?

Balance VAR Apertura 2026 | Claro Sports

América fue el equipo con más decisiones favorables del VAR en el Apertura 2026, con 13 resoluciones y un balance de +8. Santos Laguna terminó segundo en saldo neto, con +6, seguido de Cruz Azul y Necaxa, ambos con +5. En cuanto a goles anulados a los adversarios, FC Juárez encabezó la clasificación con tres, mientras que América y Guadalajara registraron dos cada uno.

En contraste, Pumas presentó el balance más desfavorable, con −6, mientras que Querétaro, Atlante y Puebla finalizaron con −4. Atlas compartió el mayor número de decisiones en contra y acumuló cinco expulsiones propias vinculadas a las revisiones del VAR. Aunque Monterrey cerró con saldo positivo, fue el club con más goles invalidados, con tres. Los números muestran las diferencias que dejaron las intervenciones del videoarbitraje durante la temporada regular, sin que recibir más decisiones favorables o perjudiciales signifique necesariamente que existieron errores arbitrales o favoritismo hacia algún equipo.