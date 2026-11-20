Gabriela Rodríguez encabeza a la selección mexicana en el Campeonato de las Américas, que repartirá boletos olímpicos del 21 de noviembre al 1 de diciembre

Gaby Rodríguez buscará el boleto a sus terceros Juegos Olímpicos | @COM_Mexico

La selección mexicana de tiro deportivo comenzará su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 con la participación de 28 atletas en el Campeonato de las Américas de Lima, Perú, programado del 21 de noviembre al 1 de diciembre. La delegación nacional tendrá como principales representantes a la subcampeona mundial Gabriela Rodríguez y a los campeones centroamericanos Edson Ramírez, Alejandra Ramírez y Alejandra Zavala, quienes buscarán asegurar las primeras plazas para la próxima justa olímpica.

Gabriela Rodríguez, especialista en la modalidad de skeet, figura entre las principales aspirantes mexicanas a obtener una cuota olímpica. La coahuilense aspira a disputar sus terceros Juegos Olímpicos después de ocupar el séptimo lugar en Paris 2024 y conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 2025, resultados que la mantienen como una de las referentes del tiro deportivo continental.

La mexicana llega a Lima después de finalizar en la décima posición del Campeonato Mundial de 2026 y ocupar actualmente el undécimo puesto del ranking internacional. Rodríguez comenzará su participación el lunes 23 de noviembre, fecha en la que también entrará en acción Alejandra Zavala en la prueba de pistola de aire a 10 metros, mientras que la especialista en pistola competirá nuevamente el miércoles 25 en la modalidad de 25 metros.

México busca sus primeros boletos olímpicos en el Campeonato de las Américas

La actividad de las representantes nacionales continuará el jueves 26 de noviembre con Alejandra Ramírez en la prueba de fosa olímpica, una de las disciplinas en las que México buscará asegurar su presencia en Los Angeles 2028. La delegación también contará con Edson Ramírez, campeón centroamericano, dentro de un equipo que reúne a los principales exponentes nacionales de las diferentes modalidades de tiro deportivo.

El Campeonato de las Américas representa la segunda oportunidad de clasificación olímpica para los tiradores mexicanos, después del Mundial de Doha, disputado semanas atrás. En aquella competencia solamente participaron Gabriela Rodríguez y Alejandra Ramírez, quienes tuvieron la posibilidad de disputar las primeras cuotas disponibles rumbo a Los Angeles 2028, aunque no consiguieron asegurar un boleto.

La competencia de Lima contempla 12 pruebas individuales con plazas olímpicas en disputa, por lo que los representantes mexicanos deberán conquistar sus respectivas pruebas para conseguir el objetivo. Quienes no obtengan una cuota en esta ocasión tendrán que esperar a las siguientes oportunidades del proceso clasificatorio, entre ellas los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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El certamen continental reunirá a 403 atletas de 25 países, quienes buscarán obtener anticipadamente su clasificación olímpica para concentrar sus esfuerzos en la preparación de los próximos dos años. La presencia de los principales representantes del continente elevará la exigencia competitiva para México, que intentará aprovechar esta oportunidad para comenzar a conformar su equipo rumbo a la justa veraniega.

La selección mexicana tendrá como referencia su participación en Paris 2024, edición a la que acudieron cinco tiradores. Para Los Ángeles 2028, el objetivo será igualar o superar esa cifra de representantes, además de conseguir que todos los clasificados terminen entre los diez mejores de sus respectivas pruebas, una meta que marcará la planificación del equipo nacional durante el nuevo ciclo olímpico.