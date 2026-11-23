El volante de 21 años de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo, se metió dentro del top 10 de los atacantes sub 22 con más técnica del continente.

Juan Manuel Rengifo, figura de Atlético Nacional | Vizzor

Para nadie es un secreto que Atlético Nacional tiene la mejor nómina del Fútbol Profesional Colombiano. No obstante, ese escalón se ha quedado corto y el talento ‘verdolaga’ ha rotó la frontera del territorio ‘cafetero’. Juan Manuel Rengifo es uno de los grandes talentos emergentes del equipo paisa.

Junto a Samuel Velásquez, Andrés Felipe Marín, Neider Parra, Emanuel Benítez, Elkin Rivero y Xavi Ríos, la camada juvenil de Atlético Nacional se toma la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Una cantera que cada vez toma más importancia nivel nacional e internacional. Muestra de ellos los rankings en lo que se van incluyendo a los talentos antioqueños.

Así mismo, la idiosincrasia de Lucas González le ha dado un envión importante a esa nueva generación de futbolistas ‘verdolaga’. El ex entrenador del Deportes Tolima le ha dado un espaldarazo importante a los futuro futbolístico del equipo más grande del Fútbol Profesional Colombiano.

Juan Manuel Rengifo, un talento que trasciende fronteras

CIES Football ha revelado el top 10 de atacantes más técnicos sub 22 de toda Sudamérica. El único jugador colombiano presente en el listado es el volante de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo. Este ranking se establece teniendo en cuenta las recepciones exitosas en espacios reducidos y bajos presión.

Ranking de atacantes más técnicos sub 22 | CIES Football

Gabriel Bontempo de Santos de Brasil es el líder del escalafón. El brasileño recibe un promedio de 2.98 pelotas en situaciones reducidas y de presión. Pero lo más importante, su resolución es acertada y acorde a lo que necesita su equipo de acuerdo a la situación del juego.

Los números de Juan Manuel Rengifo en el profesionalismo

Juan Manuel Rengifo tan solo tiene 21 años, pero por su personalidad dentro del terreno de juego da la sensación de que llevará mucho más tiempo en el fútbol profesional. Sin embargo, fue hace nada más un año y medio cuando un 27 de agosto de 2025 el volante antioqueño hacía su debut con la camiseta de Atlético Nacional.

Así las cosas, con menos de dos años en el profesionalismo. Juan Manuel Rengifo ya pasó la barrera de los 60 partidos con el equipo de la capital de la montaña. En total son 64 partidos, 12 goles y 12 asistencias vistiendo los colores del cuadro ‘verdolaga’. Sumado a eso, ya hizo su debut con la Selección Colombia de Mayores. Camiseta con la cual tiene tres partidos y una asistencia.

Un talento completamente inobjetable y que Atlético Nacional espera poder gozar a su 100 %. Y que ahora con la presencia de James Rodríguez y Edwin Cardona en su nómina espera guiar de la mejor manera para que el futuro del balompié colombiano quede en buenas manos.

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