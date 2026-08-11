México llega como potencia al Mundial de Flag Football y apunta a Los Angeles 2028

México llega al Mundial de Flag Football 2026 como líder mundial en la rama femenil y tercero en varonil, con Estados Unidos como gran referencia

México inicia su proceso rumbo a Los Angeles 2028 en flag football | @COM_Mexico

México afrontará el Mundial de Flag Football Düsseldorf 2026 como una de las principales potencias de la disciplina. En la rama femenil, el equipo mexicano ocupa el primer lugar del ranking mundial de IFAF después de conquistar los World Games de Chengdu 2025 y el campeonato de América. Estados Unidos aparece como su amenaza principal, aunque Gran Bretaña, Canadá y Japón también figuran entre las selecciones capaces de pelear por las medallas.

En la rama varonil, Estados Unidos parte como número uno del mundo y campeón defensor, seguido por Austria y México. Para el conjunto mexicano, rivales como Italia, Francia y Suiza representan obstáculos importantes, mientras el torneo también tendrá valor rumbo a Los Ángeles 2028, ya que repartirá plazas olímpicas.

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