Interpol revela sedes para escuchar su nuevo álbum This Mirror Weighs a Ton: ciudades confirmadas y fechas en México

El material será el octavo álbum de estudio de la banda neoyorquina y se sumará a una discografía que comenzó en 2002 con Turn On The Bright Lights

La banda estadounidense sigue dando de qué hablar en el indie rock | IG: interpol

Interpol prepara el lanzamiento de This Mirror Weighs a Ton, su nuevo álbum de estudio, con una serie de listening parties que permitirán escuchar el material antes de su salida general. México forma parte de la dinámica con actividades programadas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La banda compartió la lista de países incluidos en estas sesiones especiales, entre los que también aparecen Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, España, Francia, Italia y Estados Unidos. En el caso mexicano, las tres ciudades tendrán actividad el próximo 27 de agosto.

¿Dónde serán las listening parties de Interpol en México?: fechas y sedes

Las escuchas de This Mirror Weighs a Ton en México se realizarán el 27 de agosto en tres puntos del país. La Ciudad de México tendrá como sede 99 Records, Monterrey recibirá la dinámica en Music Lab MX y Guadalajara contará con Velvet Records.

Los detalles de acceso, horarios y posibles dinámicas para ingresar todavía dependerán de cada tienda, por lo que la información adicional será publicada mediante sus respectivas redes sociales.

Las sedes confirmadas son:

Ciudad de México: 99 Records

Monterrey: Music Lab MX

Guadalajara: Velvet Records

Ciudades en México, confirmadas | IG: Interpol

La iniciativa forma parte de la promoción internacional del nuevo disco, con sesiones en distintos países para que los seguidores conozcan el material antes de su lanzamiento.

¿Cuáles son los discos de Interpol? En orden cronológico

Interpol inició su discografía de estudio en 2002 con Turn On The Bright Lights, trabajo que marcó el inicio de una etapa que colocó al grupo dentro del post-punk revival. Después llegaron Antics y Our Love to Admire, antes de una nueva fase tras la salida de Carlos Dengler.

En orden cronológico, la discografía de estudio de Interpol queda así:

Turn On The Bright Lights (2002)

Antics (2004)

Our Love to Admire (2007)

Interpol (2010)

El Pintor (2014)

Marauder (2018)

The Other Side of Make-Believe (2022)

This Mirror Weighs a Ton (2026)

Fundada en Nueva York en 1997, Interpol ha construido su trayectoria alrededor de Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino. A lo largo de más de dos décadas, el grupo ha mantenido una presencia constante en festivales y giras internacionales, además de consolidar una discografía que ahora sumará su octavo álbum de estudio.

Las listening parties del 27 de agosto representan el primer contacto público con This Mirror Weighs a Ton en México. Para los seguidores del grupo, será la oportunidad de escuchar el material en tres de las ciudades con mayor actividad musical del país antes de que el nuevo capítulo de Interpol llegue al resto del público.

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