Trump sale en defensa de Infantino: “La FIFA cometería un terrible error si considerara reemplazar al presidente”

El mandatario respaldó públicamente a Infantino tras la crisis interna provocada por el proyecto FIFA Forward Enterprise. Concacaf, UEFA y AFC cuestionaron su liderazgo alegando falta de transparencia

Trump no ha ocultado su buena relación con Infantino | Reuters

Donald Trump expresó su respaldo público a Gianni Infantino en medio de la crisis que atraviesa la FIFA por la polémica alrededor de FIFA Forward Enterprise. A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos aseguró que el organismo cometería un error si considera reemplazar al dirigente suizo, quien enfrenta cuestionamientos de varias confederaciones por la forma en que se impulsó el proyecto.

“La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, ya que acaba de presidir la Copa Mundial más exitosa, por cuatro veces, jamás presentada. Si se va, ¡nunca volverá a ser tan exitosa ni rentable!”, escribió Trump en sus redes sociales.

Mensaje del presidente en redes sociales | @realDonaldTrump

El pronunciamiento llega después de que Concacaf, UEFA y AFC publicaran una carta conjunta en la que cuestionaron la manera en que se han tomado algunas decisiones dentro de la FIFA. Las tres confederaciones señalaron que la confianza se ha visto afectada y remarcaron que el liderazgo en el fútbol debe responder a las instituciones y no concentrarse en una sola figura.

La tensión se originó por la propuesta FIFA Forward Enterprise, que contemplaba vender hasta el 20 por ciento de los derechos comerciales vinculados a la Copa del Mundo y al Mundial de Clubes a capital privado, con una previsión de recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares. Aunque el proyecto fue retirado, las críticas continuaron por la falta de consulta señalada por varios actores del fútbol internacional.

Concacaf, UEFA y AFC también cuestionaron una reunión realizada en Rabat, Marruecos, con un grupo reducido de dirigentes de la FIFA. En su carta, consideraron que convocar solo a una parte del comité profundizó las dudas sobre los mecanismos de decisión y reclamaron mayor transparencia en el manejo del organismo.

La FIFA respondió a estos señalamientos con un comunicado en el que denunció un intento por “socavar” el mandato de Infantino. El organismo recordó que su presidente fue elegido por las 211 asociaciones miembro y sostuvo que cualquier disputa sobre su liderazgo debe resolverse dentro de los procesos establecidos por la propia institución.

En este contexto, la Federación Mexicana de Fútbol también manifestó su respaldo a Infantino. La FMF señaló que no reconocerá procesos convocados fuera de la estructura institucional de la FIFA y afirmó que apoya la continuidad del dirigente para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través de los mecanismos internos del organismo.

El mensaje de Trump se suma así al bloque de apoyos que ha recibido Infantino en los últimos días, mientras otras confederaciones mantienen su postura crítica. La disputa ya no gira únicamente alrededor de FIFA Forward Enterprise, sino también sobre la forma en que se toman decisiones dentro de la FIFA y sobre el respaldo político e institucional que conserva su presidente.

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