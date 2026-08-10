México va por boletos olímpicos en ecuestre, gimnasia y flag football rumbo a Los Angeles 2028

La selección mexicana de fútbol varonil ganó el boleto a Juegos Olímpicos 2028, sin embargo podría haber más presencia azteca en otras disciplinas

México busca más boletos para Los Angeles 2028 | Reuters

Apenas terminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el preolímpico sub 20 de fútbol, pero el calendario deportivo no da tregua. México ya aseguró su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 en fútbol varonil y ahora concentra sus esfuerzos en tres Campeonatos Mundiales que repartirán plazas olímpicas para la justa veraniega. Los tres certámenes tendrán como escenario distintas ciudades de Alemania y contarán con una importante representación mexicana.

Del 11 al 23 de agosto, Aachen será sede de la décima edición del Campeonato Mundial Ecuestre, competencia que además de definir a los nuevos campeones del mundo otorgará sus primeras plazas para Los Angeles 2028. México tendrá presencia en salto de obstáculos, disciplina en la que buscará uno de los siete boletos disponibles. El equipo nacional lo integran Eugenio Garza, Carlos Hank, Fernando Martínez, Patricio Pasquel y Luis Alejandro Plascencia. En doma clásica, Carolina Córdoba y Marcos Santiago Ortiz completarán la participación mexicana.

Frankfurt tomará el relevo del miércoles 12 al domingo 16 de agosto con el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica. La edición 42 del certamen reunirá a 300 gimnastas de 60 países y tendrá una importante participación mexicana. Marina Malpica y Ana Luisa Abraham competirán en el All Around y en las pruebas por aparatos, mientras que Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar, Giselle Torres y Adirem Tejeda representarán a México en la competencia por equipos.

La gimnasia rítmica también pondrá en juego boletos para Los Angeles 2028. Los tres primeros lugares del All Around obtendrán una plaza olímpica, al igual que los tres mejores equipos del Campeonato Mundial. Por ello, cada rutina tendrá un peso especial en la carrera hacia la próxima cita olímpica, con México ante el reto de colocar a sus representantes entre los mejores del mundo.

Mientras tanto, Düsseldorf recibirá de jueves a domingo el Campeonato Mundial de Flag Football, otra de las disciplinas que definirá parte de los clasificados para Los Angeles 2028. La selección mexicana femenil llega como número uno del ranking mundial y compartirá el Grupo con Italia, Eslovenia y Alemania. El equipo varonil, ubicado en el tercer puesto del escalafón internacional, enfrentará a Suiza, Alemania y Brasil en la primera fase.

Los dos mejores equipos de cada rama obtendrán el boleto olímpico, aunque existe un escenario particular: si Estados Unidos termina entre esos dos primeros lugares, la plaza pasará al tercer sitio de la clasificación, ya que el conjunto estadounidense cuenta con un lugar asegurado por su condición de país anfitrión de Los Angeles 2028. Así, Aachen, Frankfurt y Düsseldorf serán puntos clave para el deporte mexicano en su camino hacia la próxima cita olímpica.

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